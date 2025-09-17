A kórházi dolgozók egészségét is védeni kell, lépett a kormány

A kormány 75 millió forinttal járul hozzá a Magyar Kórházszövetség programjához, amely a kórházi dolgozók egészségmegőrzését és -fejlesztését célozza – jelentette be Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.

Az államtitkár elmondta: fontos a kórházakban dolgozó orvosok, ápolók egészségének megőrzése.

Magyarországon egy OECD-felmérés szerint az egészségben eltöltött évek száma 63, ami megfelel az EU átlagának,

és a Magyarországon várható élettartam is egyre jobban közelít az uniós átlaghoz.

Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

A program a kórházi dolgozók egészségmegőrzését, továbbképzését, egészséges táplálkozását, dohányzásuk visszaszorítását szolgálja, továbbá kifejezi az egészségügyben dolgozók megbecsülését – ismertette Rétvári Bence.