Rétvári BencekórházakbanprogramMagyar Kórházszövetség

A kórházi dolgozók egészségét is védeni kell, lépett a kormány

A program kifejezi az egészségügyben munkavállalók megbecsülését.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 17. 12:59
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kormány 75 millió forinttal járul hozzá a Magyar Kórházszövetség programjához, amely a kórházi dolgozók egészségmegőrzését és -fejlesztését célozza – jelentette be Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerdai budapesti sajtótájékoztatóján. 

Az államtitkár elmondta: fontos a kórházakban dolgozó orvosok, ápolók egészségének megőrzése. 

Magyarországon egy OECD-felmérés szerint az egészségben eltöltött évek száma 63, ami megfelel az EU átlagának,

 és a Magyarországon várható élettartam is egyre jobban közelít az uniós átlaghoz.

Budapest, 2025. szeptember 12. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az EgészségAblak applikáció új funkciójáról tartott sajtótájékoztatón a Belügyminisztériumban 2025. szeptember 12-én. Az applikációban az 50-70 éves korosztályba tartozó felhasználók számára mostantól a vastagbélszűrésre szóló meghívó is megjelenik. MTI/Kocsis Zoltán
Fotó: Kocsis Zoltán / MTI 

A program a kórházi dolgozók egészségmegőrzését, továbbképzését, egészséges táplálkozását, dohányzásuk visszaszorítását szolgálja, továbbá kifejezi az egészségügyben dolgozók megbecsülését – ismertette Rétvári Bence.

Hangsúlyozta: 

az egészségügyben a mindennapi munka nagy mentális és fizikai megterhelés, embert próbáló feladat. Köszönettel tartozunk az egészségügyi dolgozóknak!

Tóth Gábor, a Magyar Kórházszövetség elnöke a sajtótájékoztatón elmondta: a kórházak feladata a betegek ellátása, de ehhez fontos a kórházi infrastruktúra, az épületek mellett a humán erőforrások megújítása is. Ez a három éve tartó kórházi egészségmegőrzési program is hozzájárul a kórházi dolgozók egészségügyi állapotának javításához – jelezte.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW/Bús Csaba)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lévai Dániel
idezojelekcharlie kirk

Charlie Kirk gyilkosa a szólásszabadságot akarta megölni

Lévai Dániel avatarja

Ez most egy új, mindennél borzalmasabb szint, ami ellehetetleníti a demokratikus közélet sokszínűségét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu