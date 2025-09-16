Rendkívüli

Tovább maradhatnak egészségesek a magyarok, érdemes élni ezzel a lehetőséggel

Rétvári Bence: Az egészség nem lehet távolság kérdése

Nagy Orsolya
Forrás: Facebook2025. 09. 16. 12:52
„Az egészség nem lehet távolság kérdése, szűrőbuszok viszik el a vizsgálatokat a legkisebb településekre is” – írta közösségi oldalán Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlament államtitkára. Az országgyűlési képviselő felsorolta:  

vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint-mérés, szív- és érrendszeri vizsgálatok, nőgyógyászati, szájüregi és melanómaszűrés helyben a szűrőbuszokon elérhető. 

A szűrőbusz belülről. Fotó: Facebook

A szűrőbuszon nemcsak vizsgálatokat végeznek, hanem személyre szabott tanácsokat is adnak az egészséges életmódhoz, és bárki megtanulhatja az újraélesztés és a defibrillátor használatának alapjait is: tudást, ami életet menthet.

A cél egyszerű, senki ne maradjon le a megelőzés lehetőségéről, bárhol is éljen – hangsúlyozta Rétvári Bence. 

Gyors vizsgálatokkal számos betegség azonnal kiszűrhető. Forrás: Facebook

A Magyar Nemzet korábban megírta: a szűréseket az Országos Kórházi Főigazgatóság (Okfő) szervezi, a szűrőbuszokat a vármegyei kórházak munkatársai üzemeltetik. Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár tavaly a Helybe visszük a szűrővizsgálatokat című program sajtótájékoztatóján közölte: 

a megvizsgált emberek 29 százalékánál találtak olyan betegséget, amely további orvosi kezelést igényelt. 

Hangsúlyozta: van értelme a szűréseknek, és mindenkit arra biztat, keresse az önkormányzatokat, hogy igényeljenek szűrőbuszt. Az államtitkár elmondta: a cél, hogy nőjön a magyarok egészségben eltöltött éveinek száma. Az egészség megőrzésének legjobb eszköze a megelőzés, ezért indították útjára a szűrőbuszprogramot. 

 

Borítókép: Szűrőbusz (Forrás: Facebook/Rétvári Bence) 

 

 


 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.