Tovább maradhatnak egészségesek a magyarok, érdemes élni ezzel a lehetőséggel

„Az egészség nem lehet távolság kérdése, szűrőbuszok viszik el a vizsgálatokat a legkisebb településekre is” – írta közösségi oldalán Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlament államtitkára. Az országgyűlési képviselő felsorolta:

vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint-mérés, szív- és érrendszeri vizsgálatok, nőgyógyászati, szájüregi és melanómaszűrés helyben a szűrőbuszokon elérhető.

A szűrőbusz belülről. Fotó: Facebook

A szűrőbuszon nemcsak vizsgálatokat végeznek, hanem személyre szabott tanácsokat is adnak az egészséges életmódhoz, és bárki megtanulhatja az újraélesztés és a defibrillátor használatának alapjait is: tudást, ami életet menthet.

A cél egyszerű, senki ne maradjon le a megelőzés lehetőségéről, bárhol is éljen – hangsúlyozta Rétvári Bence.

Gyors vizsgálatokkal számos betegség azonnal kiszűrhető. Forrás: Facebook

A Magyar Nemzet korábban megírta: a szűréseket az Országos Kórházi Főigazgatóság (Okfő) szervezi, a szűrőbuszokat a vármegyei kórházak munkatársai üzemeltetik. Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár tavaly a Helybe visszük a szűrővizsgálatokat című program sajtótájékoztatóján közölte:

a megvizsgált emberek 29 százalékánál találtak olyan betegséget, amely további orvosi kezelést igényelt.

Hangsúlyozta: van értelme a szűréseknek, és mindenkit arra biztat, keresse az önkormányzatokat, hogy igényeljenek szűrőbuszt. Az államtitkár elmondta: a cél, hogy nőjön a magyarok egészségben eltöltött éveinek száma. Az egészség megőrzésének legjobb eszköze a megelőzés, ezért indították útjára a szűrőbuszprogramot.