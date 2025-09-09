Közel hatmilliárd forint érkezik Vácra, felpörög a szakképzési centrum fejlesztése

Elstartolt az utóbbi évek egyik legnagyobb oktatási fejlesztése Vácon, közel hatmilliárd forintból bővül a Váci Szakképzési Centrum, ahol korszerű környezetben a jövő szakmáit tanulhatják a diákok – jelentette be Rétvári Bence. A parlamenti államtitkár közölte,

ennek egy része egy új központi tanműhelynek a létrehozatala, egy másik része új berendezések, új műszerek vásárlása, amelyek segítik az oktatást.

– Amit itt oktatnak, az egyrészről olyan szakmák, amikre a környéken nagy szükség van, másrészről pedig a legmodernebb szakmák, amikre a high-tech iparnak van szüksége – tudatta a politikus, hangsúlyozva, hogy véget ért az a világ, hogy Magyarországon olyan szakmákat oktatunk, amelyek kikoptak Nyugat-Európából.

– Olyan szakmákat oktatunk, amelyek Nyugat-Európában még gyerekcipőben járnak, mert így tudunk előzni.

A tervek szerint egy év múlva már birtokba is vehetik a diákok az új központi tanműhelyet, XXI. századi körülmények között a jövő szakmáit tanulhatják itt – mondta Rétvári Bence.