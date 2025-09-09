Váci Szakképzési CentrumdiákszakmatanműhelyRétvári Bence

Közel hatmilliárd forint érkezik Vácra, felpörög a szakképzési centrum fejlesztése

Közel hatmilliárd forintból bővül a Váci Szakképzési Centrum, ahol korszerű környezetben a jövő szakmáit tanulhatják a diákok – jelentette be Rétvári Bence.

Magyar Nemzet
2025. 09. 09. 8:55
Váci Szakképzési Centrum, alapkőletétel Fotó: vszc.hu Forrás: vszc.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Elstartolt az utóbbi évek egyik legnagyobb oktatási fejlesztése Vácon, közel hatmilliárd forintból bővül a Váci Szakképzési Centrum, ahol korszerű környezetben a jövő szakmáit tanulhatják a diákok – jelentette be Rétvári Bence. A parlamenti államtitkár közölte, 

ennek egy része egy új központi tanműhelynek a létrehozatala, egy másik része új berendezések, új műszerek vásárlása, amelyek segítik az oktatást.

 – Amit itt oktatnak, az egyrészről olyan szakmák, amikre a környéken nagy szükség van, másrészről pedig a legmodernebb szakmák, amikre a high-tech iparnak van szüksége – tudatta a politikus, hangsúlyozva, hogy véget ért az a világ, hogy Magyarországon olyan szakmákat oktatunk, amelyek kikoptak Nyugat-Európából. 

– Olyan szakmákat oktatunk, amelyek Nyugat-Európában még gyerekcipőben járnak, mert így tudunk előzni. 

A tervek szerint egy év múlva már birtokba is vehetik a diákok az új központi tanműhelyet, XXI. századi körülmények között a jövő szakmáit tanulhatják itt – mondta Rétvári Bence.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekMagyar Péter

Válságtünetek Magyar Péter körül

Sümeghi Lóránt avatarja

A Tisza elnöke egész egyszerűen a valóságot próbálja letagadni és meghamisítani.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.