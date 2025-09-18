Rendkívüli

Közeledik az indián nyár, mutatjuk, mikor lesz a legmelegebb

Változatos időjárás várható a HungaroMet csütörtöki előrejelzése alapján. Országszerte kisüthet a nap, de a Dunántúlon, majd a középső és északkeleti országrészben felhősebb lehet az ég. Ami jó hír: kezdődik a felmelegedés, közeledik a hétvégi vénasszonyok nyara.

Magyar Nemzet
2025. 09. 18. 7:11
Forrás: Pexels.com
Általában gyengén felhős, vagy derült, napos időre készülhetünk, de előbb a Dunántúlon, majd a középső és északkeleti országrészben felhősebb lehet az ég – írja a HungaroMet. 

A szakemberek hozzátették: csapadék nem lesz. 

A nyugatias szél csak kevés helyen élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Késő estére 13, 18 fok közé hűl le a levegő. Az ország nagy részén kiderül az ég, azonban a keleti, északkeleti tájakon maradnak felhős, akár erősen felhős körzetek. 

Hajnalra néhol párássá válhat a levegő, foltokban köd is képződhet. 

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 14 fok között várható, de a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hidegebb is lehet.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Pexels)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap

A Magyar Nemzet közéleti napilap

