A Fidesz behúzta a józsefvárosi időközit, 52 százalékot kapott Kozma Lajos

időközi polgármester-választásválasztásKunmadaras

Kunmadarason a Fidesz által támogatott, független jelölt győzött

Balogh Marianna a voksok több mint 46 százalékát szerezte meg.

2025. 09. 21. 21:44
urna, szavazás MTI/Veres Nándor
A független Balogh Marianna lett a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Kunmadaras polgármestere, miután vasárnap időközi önkormányzati választást tartottak a településen. A választáson a képviselő-testület nyolc tagját is megválasztották – derül ki a Nemzeti Választási Iroda honlapján közzétett adatokból.

Balogh Marianna, aki a korábbi településvezető is volt, 781 szavazatot kapott. A másik két független polgármester-jelölt közül Rabatin Rolandra 765-en szavaztak, Vass Attila Márkra 146-an adták a voksukat – áll a valasztas.hu oldalon. A nagyközségben választásra jogosult 3870 emberből 1714-en vettek részt a polgármester-választáson, húsz érvénytelen szavazat volt. A nyolc képviselői helyért 22 független jelölt indult. Az időközi választást azért írták ki, mert a település képviselő-testülete május végén kimondta a feloszlását.

 

Tóth Tamás Antal
idezojelekMagyar Péter

Hol volt a vezértapsoló Orbán Viktor beszéde alatt?

Tóth Tamás Antal avatarja

Valaki hiányzott a DPK-k első országos találkozójáról.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
