Kunmadarason a Fidesz által támogatott, független jelölt győzött

A független Balogh Marianna lett a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Kunmadaras polgármestere, miután vasárnap időközi önkormányzati választást tartottak a településen. A választáson a képviselő-testület nyolc tagját is megválasztották – derül ki a Nemzeti Választási Iroda honlapján közzétett adatokból.

Balogh Marianna, aki a korábbi településvezető is volt, 781 szavazatot kapott. A másik két független polgármester-jelölt közül Rabatin Rolandra 765-en szavaztak, Vass Attila Márkra 146-an adták a voksukat – áll a valasztas.hu oldalon. A nagyközségben választásra jogosult 3870 emberből 1714-en vettek részt a polgármester-választáson, húsz érvénytelen szavazat volt. A nyolc képviselői helyért 22 független jelölt indult. Az időközi választást azért írták ki, mert a település képviselő-testülete május végén kimondta a feloszlását.