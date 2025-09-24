Rendkívüli

Lázár Jánosalföld programBékéscsaba

Lázár János: Sínen van a kormány Alföld-programja!

Új lendületet kap az Alföld: 75 kilométeren megújult a Békéscsaba–Lőkösháza vasútvonal. Lázár János hangsúlyozta: a beruházás a közlekedés fejlesztése mellett a helyiek biztonságát és gyarapodását szolgálja.

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 10:55
Mint arról tegnap beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter Lőkösházára látogatott, ahol részt vettek a Békéscsaba–Lőkösháza vasútvonal átadóünnepségén. Lázár János a közösségi oldalán ma ezzel kapcsolatban emlékeztetett, hogy a kormány Alföld-programja újabb mérföldkőhöz érkezett: 

átadták a 75 kilométer hosszúságban megújult Békéscsaba–Lőkösháza vasútvonalat.

Forrás: Facebook

Az építési és közlekedési miniszter hangsúlyozta, hogy a kormány célja nem csupán a közlekedés fejlesztése, hanem az itt élők életminőségének javítása is. Mint írta: 

Az a célunk, hogy a térségben élő magyarok békében, biztonságban, folyamatos gyarapodás mellett és a jövőbe vetett bizalommal éljenek.

A politikus hozzátette: a beruházás egy újabb fontos lépés afelé, hogy Békés vármegye valóban megőrizhesse békés jellegét, és biztos alapot adjon a további fejlődéshez.

 

Borítókép: Megújult a Békéscsaba–Lőkösháza vasútvonal (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

