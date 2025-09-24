Lázár János: Sínen van a kormány Alföld-programja!

Mint arról tegnap beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter Lőkösházára látogatott, ahol részt vettek a Békéscsaba–Lőkösháza vasútvonal átadóünnepségén. Lázár János a közösségi oldalán ma ezzel kapcsolatban emlékeztetett, hogy a kormány Alföld-programja újabb mérföldkőhöz érkezett:

átadták a 75 kilométer hosszúságban megújult Békéscsaba–Lőkösháza vasútvonalat.

Forrás: Facebook

Az építési és közlekedési miniszter hangsúlyozta, hogy a kormány célja nem csupán a közlekedés fejlesztése, hanem az itt élők életminőségének javítása is. Mint írta:

Az a célunk, hogy a térségben élő magyarok békében, biztonságban, folyamatos gyarapodás mellett és a jövőbe vetett bizalommal éljenek.

A politikus hozzátette: a beruházás egy újabb fontos lépés afelé, hogy Békés vármegye valóban megőrizhesse békés jellegét, és biztos alapot adjon a további fejlődéshez.

Borítókép: Megújult a Békéscsaba–Lőkösháza vasútvonal (Forrás: Facebook)