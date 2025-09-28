utinform.hutorlódásautópálya

Lezárták az M7-es autópályát Agárdnál

Hosszabb utazási időre és torlódásra kell számítani az M7-es autópályán közlekedőknek. Vasárnap délig a 7-es főútra terelik át a forgalmat, mert az autópálya felett átívelő, velencei gyalogos-, és kerékpáros híd elemeinek beemelése történik.

2025. 09. 28. 7:59
Székesfehérvár-kelet/Agárd és a 42-es jelű Pákozd/Kápolnásnyék csomópontok között terelésre kell számítani, így az utazás ideje megnövekszik az M7-es autópályán vasárnap délelőtt. Az Útinform tájékoztatása szerint 

az autópálya felett átívelő, velencei gyalogos-, és kerékpáros híd elemeinek beemelése idejére a pálya forgalmát, vasárnap délig a 7-es főútra terelik.

Az autópályát üzemeltető MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a honlapján azt közölte, újabb üteméhez érkezett az új gyalogos- és kerékpároshíd építése az M7-es autópályán Velencénél. Az előkészület után most a hídelemek beemelésével folytatódnak a munkálatok.

 Szombat éjjel kamionstop van érvényben, így nem terhelik rá a kamionokat a lakott területekre. 

Előreláthatólag vasárnap délután szabadon járhatóvá válik az autópálya. 

Más útszakaszokon, több helyen torlódásokra kell számítani. Az M0-s autóút déli szektorán, az M1-es autópálya felé vezető oldalon a Szigetszentmiklós és a Halásztelek kihajtók között a 17-es és a 15-ös km között két sávot zártak le burkolatjavítás miatt.

Pest vármegyében, a 12111-es jelű bekötő úton, az 1-es km-nél lévő 

Letkés-Ipolyszalka határhídon dilatációs szerkezetet javítanak. 

A munkák ideje alatt a hidat lezárták, emiatt a gépjárművel történő határátlépés nem lehetséges, de a gyalogos közlekedés korlátozottan biztosítva lesz.

Átadták a forgalomnak az M80-as autóút új szakaszát, amely így összeköttetésbe került az osztrák S7-es gyorsforgalmi úttal. Ezentúl tehát Vas vármegyéből, Körmendtől az osztrák A2-es autópályáig végig gyorsforgalmi úton lehet haladni.


Borítókép: illusztráció (Fotó: Huszár Márk  HM)

