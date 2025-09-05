Róna DánielDeák DánielMagyar Péter

Látványosan kezd kifarolni Magyar Péter mögül a balos közvélemény-kutató

Róna Dániel rendre súlyos hibákat vét.

Magyar Nemzet
2025. 09. 05. 21:07
Deák Dániel Fotó: Facebook / Deák Dániel
„Elárulom mi történik: a Magyar Péter megrendelésére közel 20 százalékos előnyt mérő, korábban momentumos kutató már kezd kifarolni és kezdi magát levédeni a nyilatkozataival. Hiszen majd amikor megnyeri a választást a Fidesz 2026-ban, mondhatja, hogy ő már tavaly szeptemberben sem zárta ki ennek a lehetőségét!” – írta közösségi oldalán Deák Dániel, aki Róna Dániel HVG-nek adott interjújára reagált, amiben Róna azt mondta: 

Lehet Tisza-kétharmad, de azt is el tudom képzelni, hogy a Fidesz nyer.

Deák Dániel szerint ilyen semmitmondó nyilatkozattal akár azt is mondhatta volna, hogy szerinte az Atletico Madrid–Real Madrid meccset valószínűleg az egyik madridi csapat nyeri majd meg. Deák Dániel egyébként az egyik kommentjében arra is felhívta a figyelmet, hogy Róna Dániel 2020-ban arról beszélt, hogy közepes teljesítménnyel is nyerhet az ellenzék 2022-ben.

