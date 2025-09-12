Rendkívüli

FBI: Saját családtagja adta fel Charlie Kirk gyilkosát

középiskolaBódis Lászlóverseny

Már a középiskolákban foglalkozni kell a tehetségekkel

Már lehet nevezni a 14–20 év közötti középiskolások számára meghirdetett 35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpiára (OTIO), amely elsősorban a természettudományok iránt érdeklődő diákok pályázatait várja innovatív ötletekkel, találmányokkal, koncepciókkal, projektekkel.

Bódis László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) innovációért felelős helyettes államtitkára pénteken Budapesten, a 35. OTIO meghirdetésén hangsúlyozta: abban hisznek, hogy minél korábban el kell kezdeni foglalkozni a tehetségek ügyével, és éppen ezért ezt már a köziskolákban meg kell tenni.

Közölte: a Nemzeti Innovációs Ügynökség részéről kiemelten támogatják a leginnovatívabb ötleteket. Ezen ötletek kidolgozóit abban segítik majd, hogy hogyan vezessék sikeresen piacra az elképzeléseiket. 

A verseny országos döntője során a projektek szakmai befektetők előtt is megmérettetnek majd 

– jegyezte meg.

Bódis László hangsúlyozta azt is, hogy az idéntől a középiskolától kezdve az egyetemi képzés legvégéig minden képzési szinten elérhető egy vállalkozói program a tehetséges fiatalok számára.

A helyettes államtitkár azt mondta: arra ösztönzi az érdeklődőket, hogy minél többen jelentkezzenek. A verseny kiválóan felkészít arra, hogy az innovációs életpálya realitássá váljon – mutatott rá.

Birkner Zoltán, a szervezőbizottság elnöke, a Magyar Innovációs Szövetség társelnöke arról beszélt, hogy a tavalyi év áttörés volt, hiszen óriási ugrás történt a legutóbbi versenyen indulók számában. Akkor már 430-an vettek részt, szemben a korábbi évekkel, amikor jellemzően 150-200 résztvevővel számolhattak – mondta.

Birkner Zoltán kiemelte, hogy az idei év változása a regionális válogatók megrendezése. Reményei szerint idén 600-700 fiatal jelentkezik a versenyre.

Charaf Hassan, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora azt hangsúlyozta: a cél az, hogy a tehetségeket „a felszínre hozzák”. A rektor reményét fejezte ki, hogy minél több versenyző jelentkezik majd az olimpiára, és közölte, hogy az egyetem igyekszik majd minél több segítséget nyújtani a tehetségeknek.

Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke arról beszélt, hogy 

Magyarországon rengeteg tehetséges diák van, ugyanakkor közülük sokakat nem találnak meg. Mindezért kötelességünk őket megtalálni és eljuttatni őket versenyekre 

– hangsúlyozta.

Ivánka Gábor, a Magyar Fiatal Tudósok Társaságának elnöke azt hangsúlyozta: az olimpia fejlesztésének köszönhetően felvettük a versenyt Dániával, Németországgal és az Egyesült Államokkal is. Minden megvan ahhoz, hogy még sikeresebbek legyünk – mondta.

Lengyel László, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal tudományos és nemzetközi elnökhelyettese elmondta, a versenyre úgy lehet jelentkezni, hogy egy ötletet, egy társadalmi problémát kell megfogalmazni és bemutatni az elérni kívánt eredményt.

A közreadott sajtóanyag szerint a verseny újdonsága, hogy Budapest mellett hat nagyvárosban – Debrecenben, Győrben, Kaposváron, Miskolcon, Szegeden és Veszprémben – megrendezett területi válogatókon is várják az innováció iránt érdeklődő fiatalokat.

A legjobb pályázatokat benyújtó, illetve a válogatókon eredményesen szereplő diákok kerülnek be a több hónapos mentorálással támogatott felkészítő programba, majd a leginnovatívabb projektek a kiállítással egybekötött döntőbe. A díjazott fiatalok összesen több mint ötmillió forint jutalmat kapnak, valamint a legeredményesebb felkészítő tanárok és középiskolák szintén kiemelt támogatásban részesülnek. A három első díjas versenyző részt vehet az EU Fiatal Tudósok 2026 szeptemberében megrendezendő európai döntőjén, emellett a legjobbak további rangos nemzetközi versenyekre is eljuthatnak.

A verseny részletes felhívása ezen,  valamint ezen az oldalon olvasható.

