Több mint 604 ezer eurót fizetett ki közvetlenül a tavalyi EP-választások után az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság egy olyan médiakonzorciumnak, amely a voksolás előtt lejáratókampányt folytatott konzervatív és EU-szkeptikus politikusokkal szemben – írja a német Berliner Zeitungra hivatkozva a The Gateway Pundit híroldal.

A pénz kifizetése abból a válaszból derült ki, amelyet az Európai Bizottság adott Petr Bystron AfD-s képviselő azon kérdésére, hogy Brüsszel mennyivel támogatja a „független médiát”.

Világbotrány

„A világháború utáni történelem legnagyobb médiabotránya érik. Az EU-forrásokat állítólag <tényfeltáró újságírás támogatására> használták fel. Ez azonban gúnyosan hangzik, mivel épp az ellenkezőjét tették: ellenőrizetlenül és teljességgel kritikátlanul, kampányszerűen negatív információkat terjesztettek az EU-t bíráló politikusokról” – jelentette ki Bystron a leleplezés kapcsán, amely nem egészen veszélytelen vállalkozásnak bizonyult. Ugyanis a német képviselő az egyik olyan politikus, akit a számos országra kiterjedő, OCCRP elnevezésű hálózat – a betűszó feloldása: Riportprojekt a Szervezett Bűnözésről és a Korrupcióról – a célkeresztjébe vett.

Az OCCRP „tudósításai” nyomán huszonháromszor tartottak nála házkutatást, de nem találtak ellene bizonyítékot.

Zsebükben a mainstream sajtó

A hálózattal Németországban olyan nagy liberális lapok dolgoznak együtt, mint a Der Spiegel, a Die Zeit vagy a Süddeutsche Zeitung, az Egyesült Államokban a The New York Times vagy a The Washington Post, Nagy-Britanniában a The Guardian, Franciaországban pedig a Le Monde.

A hálózat mások mellett lejáratókampányt folytatott Donald Trump amerikai, illetve Václav Klaus volt cseh elnök ellen, de több EU-tagállam választásaiba is beavatkoztak, szerepet játszva például a konzervatív-jobboldali osztrák kormány 2019-es összeomlásában.

Emellett az ukrajnai háború ellenzőit is lejáratták, alaptanul Moszkva ügynökeinek nevezve őket.

Ahonnan a pénzek jöttek

A hálózat finanszírozói között megtalálható a hírhedt USAID is, azaz az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége, amelyet Donald Trump republikánus elnök első intézkedései között „szántott be”, a German Marshall Fund, a szintén amerikai National Endowment for Democracy, valamint Soros György Nyílt Társadalom Alapítványai is.

Vagyis ugyanazok a háttérhatalmi intézmények, amelyek a 2022-es országgyűlési választások előtt a magyarországi ellenzék holdudvarát is pénzelték.

A Mediapart francia oknyomozó hírportál egy tavalyi cikke szerint az OCCRP legalább 47 millió dollárt kapott amerikai kormányforrásokból, mégpedig nem feltétel nélkül: a szponzorok beleszólhattak a hálózat munkaterveibe és a vezetői kinevezésekbe. De januári hatalomra jutása után Trump gyorsan elvágta az OCCRP amerikai kormányfinanszírozását.