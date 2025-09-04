tehergépjárműszén dioxidprogramMÁV CargoMÁV

Itt a MÁV nagy bejelentése: 6,4 milliárdot kap idén az egyeskocsi-fuvarozás

Idén is folytatódik az egyeskocsi-teherfuvarozás támogatása, amelyre idén 6,4 milliárd forint állami forrás jut. A program 11 vasúti társaságot érint, és a számítások szerint évente négyszázezer teherautót vált ki a közutakról. Ez nemcsak a közlekedést tehermentesíti, hanem jelentősen csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást is.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 14:34
Fotó: Bruzák Noémi Forrás: MTI
Az egyeskocsi-fuvarozás piaci alapon nem lenne jövedelmező, de nemzetgazdasági szempontból kiemelten fontos. A MÁV szerint a rendszer hétszáz magyar vállalat – köztük nagyüzemek és kkv-k – alapanyagellátását és exportját biztosítja. Emellett évente 2,3 millió tonna veszélyes áru biztonságos szállítását is lehetővé teszi.

A módszer lényege, hogy akár egyetlen kocsiban is útnak indítható az áru, amely gyűjtőpályaudvarokon keresztül jut el végső rendeltetési helyére. A speciális logisztikai műveletek miatt a szolgáltatás piaci alapon nem fenntartható, ezért kap állami támogatást.

Egyre több társaság csatlakozott

A programot 2021-ben indították, azóta már több mint 26 milliárd forintot fordított rá a magyar állam. Kezdetben négy vasúttársaság vett részt benne, számuk azóta tizenegyre bővült. Az idei keret 6,4 milliárd forint, amelyet a MÁV Pályaműködtetési Zrt. folyósít a cégeknek.

A MÁV számításai szerint az egyeskocsi-fuvarozás évente négyszázezer tehergépjárműtől mentesíti a közutakat, aminek köszönhetően 7,4-szer kevesebb szén-dioxid kerül a légkörbe.

 A program hozzájárul ahhoz is, hogy az EU közlekedéspolitikai célkitűzései teljesüljenek: 2030-ra a háromszáz kilométernél hosszabb fuvarok harminc százalékát, 2050-re pedig az ötven százalékát vasúton kell lebonyolítani.

 

