Menetrendváltozást jelentett be a MÁV, ez sokakat érint

A november második felére tervezett befejezés után teljesen megszűnnek az érintett szakaszon a késéseket okozó sebességkorlátozások – írja a Mávinform.

A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt minden esetben tájékozódjanak az ideiglenes menetrendről (Fotó: MTI)

A nyár első felében Simontornyán a pályahálózat felújítását, a Sió-híd karbantartását végezték, továbbá Pincehelynél átépítették a 61-es főút közúti-vasúti átjáróját. A pályaállapotok javítását szeptember 27-ig éjszakánként Sárbogárd, Keszőhidegkút-Gyönk és Dombóvár között folytatják, ekkor két ütemben mintegy 80 kilométeren szabályozzák a vágányokat. Ez nem jár a menetrend módosításával.

Szeptember 23-tól Mecsekalja-Cserkút állomáson elkezdik a pálya felújítását, valamint Pécs és Mecsekalja-Cserkút között 1300 méteren ívkorrekciót és síncseréket végeznek. Ez időszakban jelentősen módosul a menetrend a pécsi fővonalon október 12-ig. Budapest és Pécs között a vágányzár ideje alatt eltérő szakaszokon részlegesen pótlóbuszos utazásra és a vasútitól eltérő eljutási időre kell számítani.

A MÁV arra kéri utasait, hogy ne megszokásból induljanak útnak: indulás előtt tájékozódjanak az ideiglenes menetrendről a MÁV-csoport hivatalos felületein.

A munkálatokat tudatosan a Keleti pályaudvaron szeptember 20-ig tartó pályafelújítás befejezését követően kezdik el, illetve folytatják a pécsi fővonal legdélibb szakaszán. Itt a karbantartás idején természetesen szünetelni fog a vonatforgalom.

A korlátozás ideje alatt érvényes menetrendek elérhetők a MÁV-csoport honlapján, valamint az elektronikus, online felületeken (MÁV és MÁV+ applikáció, jegy.mav.hu) is megtervezhetik az utasok az utazásukat.

A menetrendi változások az alábbi járatokat érintik: