Újra feljelentették Magyar Péter fegyvermániás bizalmasát

Lakner ZoltánRuszin-Szendi RomuluszTisza Párt

Még a baloldali elemző szerint is rosszul mutatnak a Tisza Párt botrányai

Rosszul áll a szénája Magyar Péteréknek, ki nem kényszerített hibákba fut bele a Tisza Párt – mondta a Telex beszélgetős műsorában Lakner Zoltán politikai elemző, a Jelen című lap főszerkesztője.

Magyar Nemzet
2025. 09. 22. 15:38
Lakner Zoltán politikai elemző szerint a Tisza Párt előtti nagy kihívás idén ősszel a jelöltállítás lesz, amely egy bonyolult folyamat, és rendkívül sok támadási felületet tud adni.

Ruszin-Szendi Romulusz (Forrás: Facebook)
Kérdés, hogyan tudják ezt lebonyolítani, el tudják-e kerülni, hogy az egyes jelölteket olyan támadásoknak tegyék ki, mint amilyenekkel most Ruszin-Szendi Romulusz kénytelen szembesülni.

Szerintem ne járjon senki se fegyverrel lakossági fórumokra. Őszintén szólva, a fegyver funkcióját sem értem ez esetben

– vélekedett Lakner. Ki nem kényszerített hiba ez is, ahogy Tarr Zoltán, a Tisza alelnökének a Tisza-adó bevezetésére irányuló mondatai is.

Ha egy politikus úgy kezd egy mondatot, hogy „erről most nem lehet beszélni”, akkor a legjobb megoldás, ha nem beszél róla, hívta fel a figyelmet az elemző. Ráadásul éppen Tarr szólt arról korábban, hogy a közpolitikai vitákat milyen nehéz megvívni.

Ilyet ne mondjon egy politikus szerintem, nem hiszem, hogy a saját pártja programjával ment szembe, de hát úgy kezdte a mondatot. Ezek alapvető hibák, amiket nem szabad elkövetni

– fűzte hozzá Lakner.

A Tisza Párt hibái

A napokban robbant Ruszin-Szendi Romulusz legújabb botránya, amikor kiderült, hogy az egykori vezérkari főnök, a Tisza Párt segítője és támogatója fegyverrel ment el egy lakossági fórumra, és miközben előadást tartott, nála volt a lőfegyver – amire egyébként volt engedélye.

Tarr Zoltán mondatai úgyszintén felborzolták a kedélyeket: a Tisza Párt alelnöke egy fórumon arról beszélt, „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”, illetve az esetleges progresszív adórendszer bevezetésével kapcsolatban úgy értekezett, „számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Nagyon sok mindent lehet meg kellene, de választást kell nyerni, és utána mindent lehet”.

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel ment egy lakosági fórumra (Fotó: videókép)

A teljes cikket a Mandineren olvashatja el.


