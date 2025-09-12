Még egy napot csúszik az ősz kezdete

A köd és a rétegfelhőzet délelőtt mindenütt feloszlik, országszerte napos, gomolyfelhős idő várható – írja a HungaroMet. Kiemelték, csak kevés helyen fordulhat elő zápor.

Forrás: HungaroMet

Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet délután 24 és 29 fok között valószínű. Késő estére 15 és 20 fok közé hűl le a levegő.

Mindeközben a Köpönyeg.hu szerint számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb, az egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.