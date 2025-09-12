Rendkívüli

Még egy napot csúszik az ősz kezdete

Fronthatásokra nem kell számítani.

Gábor Márton
2025. 09. 12. 6:18
Forrás: Veol.hu / YouTube
A köd és a rétegfelhőzet délelőtt mindenütt feloszlik, országszerte napos, gomolyfelhős idő várható – írja a HungaroMet. Kiemelték, csak kevés helyen fordulhat elő zápor. 

Forrás: HungaroMet

Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet délután 24 és 29 fok között valószínű. Késő estére 15 és 20 fok közé hűl le a levegő.

Mindeközben a Köpönyeg.hu szerint számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb, az egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Veol.hu / YouTube)

 

