Ez történhetett volna Magyarországon is, mondta lengyelországi drón-incidensről Orbán Viktor

Ő a Tisza alelnökének példaképe - van kérdés?

Lajosunk jó múltkor azt magyarázta, hogy a mai helyzetben sincs más választás, mint a kíméletlen megszorítás. 

Pilhál György
Forsthoffer Ágnes Bokros-csomag Dávid Ibolya 2025. 09. 12. 4:59

Terveiről még nem nyilatkozott Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt új alelnöke, kiszivárgott viszont egy Facebook-poszt alatti hozzászólónak adott válasza: „A Bokros-csomag megmentette Magyarország fizetőképességét.” Ennyi nagyjából elég is.

A fiataloknak és az idegen bolygókról érkezőknek írom (a többiek tudják). A Bokros-csomag a magyar gazdaságtörténet legdurvább megszorító intézkedéscsomagja volt, amelyet 1995-ben az akkori pénzügyminiszter, Bokros Lajos jelentett be. Lényege, hogy minden létező szociális juttatást el kell venni az emberektől, majd jót kacagni rajtuk. A csomagjára ma is büszke pénzügyi inkvizítor nemrég arról mesélt, milyen jól bírták az emberek, hogy sokkal kevesebb lett a fizetésük. Szerinte ha nem tértünk volna le a tervezett pályáról, a magyar gazdaság ma osztrák szinten teljesítene, a társadalom pedig osztrák színvonalon élhetne. (Miután találmányát az Alkotmánybíróság megsemmisítette, jó darabig nyoma veszett Bokrosnak, csupán a 2010-es választás előtt merészkedett elő a politikai elfekvőből; az MDF-hez szegődött, ahol Dávid Ibolya elnök asszony ­uniós politikust csinált belőle, sőt miniszterelnök-jelöltté tette. Nyerni ugyan nem nyert, viszont megszűnt a pártja.)

Lajosunk jó múltkor azt magyarázta, hogy a mai helyzetben sincs más választás, mint a kíméletlen megszorítás. Meg hogy nyugton kellene hagyni a gazdaságot, a piac majd mindent beszabályoz, a rezsicsökkentés káros, a benzinársapka fölösleges, a tizenharmadik havi nyugdíjat el kell törölni stb. Egy ízben beszédét azzal kezdte: – Tudom, hogy sokan utálnak. – Nagy tapsot kapott. Szóval ő alelnök asszony példaképe. Van kérdés?


Ágoston Balázs
India

Eurázsiától Eurázsiáig

Borbély Zsolt Attila
Szlovák

A románozás baloldali örökség

Huth Gergely
Kötcse

Kötcse: a nagystratégia működik

Novák Miklós
szurkolók

Froclizhatjuk-e Cristiano Ronaldót?

Horváth József
Nyugat

Ellenállunk a migrációnak és a brüsszeli nyomásnak is

Hány merényletet kell még Európának elszenvednie, míg végre a sarkunkra állunk, és a helyén a kezeljük a migrációt?

