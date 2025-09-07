Megszólalt a Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapítója, ez a célja a Tisza-adóról szóló kampánynak

Magyar Péter csak letagadta az egészet, a baloldali sajtó pedig próbálja maszatolni az ügyet – fogalmazott Szűcs Gábor, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapítója, aki Kötcséről jelentkezett be a mozgalom új plakátjai mellől. A szervezet ugyanis

azért indított kampányt, mert Magyar Péterék eltitkolnák adóterveiket a választók elől, a mozgalom célja pedig, hogy mindenkihez eljussanak Magyar Péterék többkulcsos adó bevezetésével kapcsolatos tervei és Tarr Zoltán szavai, miszerint: „választást kell nyerni és utána mindent lehet”.

Szűcs Gábor hangsúlyozta, nem írnak róla, máshogyan keretezik, miközben teljesen egyértelmű, hogy miről van szó. – Minden magyar családot érintő sarcolásról van szó. Éppen ezért

a kampányunk célja, hogy minél több emberhez eljusson, mire készül a Tisza, mik az ő terveik.

Nagyon egyszerű. Lényegében a választók átverésével szeretnének elindulni a 2026-os választáson. Erről szól az egész – mondta Szűcs Gábor.