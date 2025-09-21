időjáráshőmérsékletanticiklonnapsütés

Visszatér a meleg, 30 fok lesz + videó

A hétvégén és jövő hét elején még kapunk egy kis ízelítőt a nyárból. A hét közepére változik az időjárás, jelentősen visszaesik a hőmérséklet.

Magyar Nemzet
2025. 09. 21. 7:31
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Túlnyomóan derült, csapadékmentes időre van kilátás. Kevés fátyolfelhő inkább csak a Dunántúlon fordulhat elő.

Budapest, 2020. december 5. Szabadtéri sportolók a decemberi napsütésben a Margitszigeten, a Margit hídnál 2020. december 5-én. MTI/Balogh Zoltán
Napos idő várható, 30 fok körüli hőmérséklettel (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A déli, délkeleti szelet az északkeleti és a délnyugati tájak kivételével már többfelé kísérik élénk, néhol erős lökések.

A csúcshőmérséklet 30 fok körül várható.

Késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

 

Milyen idő lesz a következő napokban?

Hétfőn marad a szeptemberi kánikula sok napsütéssel, fátyolfelhőkkel. A délnyugati szél sokfelé megélénkülhet. Napközben 30 fok körüli meleg lesz, délkeleten 32-33 fok is lehet – írja a Köpönyeg.

Kedden északnyugaton erősen felhős lesz az ég, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak. Délkeleten még marad a fátyolfelhők mellett napos, száraz idő. Délután 22 és 32 fok között mozoghat a hőmérséklet, északnyugaton lesz hűvösebb.

Szerdán erősen felhős vagy borult lesz az ég, szórványosan várható eső, zápor, zivatar. A szél megélénkül.

A hőmérséklet 24 fok köré csökken.

Csütörtökön folytatódik a borongós, szeles idő, szórványosan újabb csapadékkal. A hőmérséklet tovább csökken, délután már csak 21-22 fok valószínű.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Megsemmisítő erejű pofon csattant Magyar Péter arcán, nem akárki vitte be a találatot

Felhévizy Félix avatarja

Amerikából érkezett a tasli.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu