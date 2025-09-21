Visszatér a meleg, 30 fok lesz + videó

Túlnyomóan derült, csapadékmentes időre van kilátás. Kevés fátyolfelhő inkább csak a Dunántúlon fordulhat elő.

Napos idő várható, 30 fok körüli hőmérséklettel (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A déli, délkeleti szelet az északkeleti és a délnyugati tájak kivételével már többfelé kísérik élénk, néhol erős lökések.

A csúcshőmérséklet 30 fok körül várható.

Késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Milyen idő lesz a következő napokban?

Hétfőn marad a szeptemberi kánikula sok napsütéssel, fátyolfelhőkkel. A délnyugati szél sokfelé megélénkülhet. Napközben 30 fok körüli meleg lesz, délkeleten 32-33 fok is lehet – írja a Köpönyeg.

Kedden északnyugaton erősen felhős lesz az ég, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak. Délkeleten még marad a fátyolfelhők mellett napos, száraz idő. Délután 22 és 32 fok között mozoghat a hőmérséklet, északnyugaton lesz hűvösebb.

Szerdán erősen felhős vagy borult lesz az ég, szórványosan várható eső, zápor, zivatar. A szél megélénkül.

A hőmérséklet 24 fok köré csökken.

Csütörtökön folytatódik a borongós, szeles idő, szórványosan újabb csapadékkal. A hőmérséklet tovább csökken, délután már csak 21-22 fok valószínű.