Menczer Tamásblöffinternet

Menczer Tamás: A Tisza csak egy digitális blöff + videó

Kiderült. Megint – mondta közösségi oldalára feltett videójában a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Magyar Nemzet
2025. 09. 27. 19:32
Menczer Tamás Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Várjuk nagy izgalommal a Tisza jelöltjét – mondta közösségi oldalára feltett videójában Menczer Tamás. – Aztán nem csodálom, hogy a Tisza-adóhoz senki nem akarja adni az arcát, és ki akarna odaállni melléjük, de várjuk azt, hogy hogyan is fog ez kinézni, mert egyelőre csak azt látjuk, hogy egy blöff van, egy digitális blöff egy emberrel, szerintem akinek nincs jelöltje, annak az itt élők nem fontosak. 

Szerintem aki csak az interneten haknizik, Facebook-posztokból él, és csak ezzel foglalkozik, annak szerintem a Buda környékén élő emberek nem fontosak

 – szögezte le Menczer Tamás.

– Akinek még csak jelöltje sincs, annak szerintem az itteni emberek nem fontosak. 

Ezért tudjuk emellé odaállítani azt a munkát, amit az elmúlt években közösen elvégeztünk

 – mondta a kommunikációs igazgató.

Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: Facebook)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKollár Kinga

Akkor hogy is állnak a fiatalok?

Bayer Zsolt avatarja

Érdemes vetni egy pillantást a valóságra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu