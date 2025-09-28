Menczer Tamás: A tiszások nem vették észre, hogy a vezetőjük éppen vall + videó

Közösségi oldalán osztott meg egy fontos részletet Menczer Tamás, Gavra Gáborral készült interjújából. A műsorvezető először azt hozta fel, hogy szerinte a Fidesz programja sem volt ismert 2010 előtt, mégis nyert, illetve, hogy most a Fidesz vádolná a Tiszát azzal, hogy adót akarnak emelni. – Először is nem mi mondjuk, hanem Tarr Zoltán mondja. És nem arról van szó, hogy nem tudjuk, hogy mire készülnek, hanem arról, hogy hazudnak, hogy átverik az embereket. Erről van szó. Ezt mondta el Tarr Zoltán – tisztázta a felvetésre válaszolva Menczer.

– Nem mondhatjuk el, mert akkor megbukunk.

És közben megy a vaker. Adót csökkentünk. Lehozzuk 9 százalékra az SZJA-t, 15-ről 9-re. Mindent csökkentünk. Örök élet, ingyen sör. Ez a vaker megy, és közben a zárt ajtók mögött, vagy zártnak vélt fórumon, ami kiderült utólag, hogy nem volt annyira zárt, mert a videó kikerült róla – idézte fel a Tisza alelnökének mondandóját.

Arra a felvetésre, hogy ezt a videót a helyi Tisza-sziget tette közzé a Youtube-on elsőként, Menczer így felelt:

Ők nem vették észre, hogy a politikus vezetőjük éppen vall.

– Tehát a lényeg az az, hogy a Tarr nyilvánvalóan egy belső körnek szánt információt mondott el akkor, amikor azt mondta, hogy választást kell nyerni, és utána mindent lehet. Nem is szabad ezt a mindent elmondani, mert akkor megbukunk, de annyit azért elmondok, hogy adót, Tisza adót fogunk bevezetni, az SZJA-t meg fogjuk emelni, 15 százalékról 22 százalék és 33 százalék lesz a kulcs, ott mondta ez a Dálnoki ember is a Tarr mellett, meg is szavaztatták ott helyben szimbolikusan. Nagyon támogatják – magyarázta.