magyarországlengyelországjégkorong

Lewandowski és társai Budapesten kibabráltak a magyar válogatottal

Az utolsó, negyedik helyen zárt magyar férfi jégkorong-válogatott 5-2-re kikapott a lengyel csapattól a budapesti Sárközy Tamás-emléktorna vasárnapi zárómérkőzésén, a Tüskecsarnokban.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 14. 19:35
A kupagyőztes lengyel válogatott tagjai a jégkorongozók Sárközy Tamás Emléktornájának 3. fordulójában játszott Magyarország–Lengyelország mérkőzés végén a budapesti Tüskecsarnokban Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Majoross Gergely szövetségi kapitány, akit hivatalosan a mérkőzés előtt iktattak be a sportág magyar halhatatlanjai közé, két helyen változtatott a szombati összecsapáshoz képest. A kapuban Horváth Dominik kapott helyet, a csatársorból Hári kimaradt és helyére Bartalis került. A támadótriók és a védőpárok összetételén is változtatott a szakmai stáb. Az biztos volt, hogy a magyarok az utolsó, negyedik helyen zárnak, ugyanakkor a lengyelek számára a siker tornagyőzelmet ért a két olimpiai résztvevő, a francia és az olasz csapat előtt.

Budapest, 2025. december 14. Dobos Mihály Bendegúz (b) és a lengyel Mateusz Michalski a jégkorongozók Sárközy Tamás Emléktornájának 3. fordulójában játszott Magyarország - Lengyelország mérkőzésen a budapesti Tüskecsarnokban 2025. december 14-én. MTI/Bodnár Boglárka
Dobos Mihály Bendegúz és a lengyel Mateusz Michalski (Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség)

Hiába védekezett ki egy emberhátrány a házigazda, ahogy kiegészült, Lewandowski gólt ütött a kapu torkából. Később Dobos és Bartalis előtt adódott helyzet, ezek kimaradtak, majd Lewandowski lövése csattant a felső vason. Jól kezdte a második harmadot a magyar válogatott, ugyanis Terbócs köténygóllal egyenlített. Azonban 78 másodperc múlva Kielbicki saját harmadából indulva lekorcsolyázta a hazai védelmet, és kilőtte a kapu bal oldalát. A folytatásban két hazai fór is kimaradt, így a magyarok egygólos hátránnyal várták az utolsó felvonást.

A harmadik húsz perc rosszul indult, mert másfél perc után Slusarczyk megelőzte védőjét, és a hosszú sarokba lőtt. Módosította sorait a házigazda, Szabó már nemcsak a védelemben, hanem olykor a támadóalakzatban is helyet kapott, és a 49. percben szép csel után fonákkal nem hibázott. Két és fél perc múlva megint nem volt szerencséje a hazaiaknak, Tyczynski középre adása Csollák korcsolyájáról pattant a kapuba. Öt perccel a vége előtt a kapus helyett mezőnyjátékos jött a jégre, de Narog saját zónájából betalált, ezzel végleg eldöntötte a meccset.

Lengyelország nyerte meg a budapesti jégkorongtornát

Eredmény, 3. forduló: Lengyelország–Magyarország 5-2 (1-0, 1-1, 3-1), gól: Lewandowski (7.), Kielbicki (25.), Slusarczyk (42.), Tycynski (51.), Narog (56.), illetve Terbócs (24.), Szabó (49.)

Franciaország–Olaszország 2-1

Pénteken játszották:
Olaszország–Magyarország 2-1
Lengyelország–Franciaország 4-3, szétlövés után

Szombaton játszották:
Franciaország–Magyarország 5-2
Lengyelország–Olaszország 4-2

A végeredmény: 1. Lengyelország 8 pont, 2. Franciaország 7, 3. Olaszország 3, 4. Magyarország 0.

