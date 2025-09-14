Orbán ViktorMenczer TamásMagyar Péter

Menczer Tamás: Magyar Péter a poloska, ezt mindenki tudja

Menczer Tamás új Facebook-videójában Orbán Viktor szavaira reagált, aki korábban arról beszélt, hogy „átteleltek a poloskák, és jön a tavaszi nagytakarítás”. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a kijelentés egyértelműen Magyar Péterre vonatkozott, aki szerinte sosem tudja majd lemosni magáról, hogy elárulta a családját.

Magyar Nemzet
2025. 09. 14. 18:02
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
A felvételen egy újságíró arról kérdezte Menczert, nem agresszív-e a miniszterelnök kijelentése. A politikus azt válaszolta: 

Az, hogy ki a poloska, mindenki tudja. Magyar Péter.

Hozzátette, hogy körülötte bizonyára mások is fellelhetők, de szerinte a lényeget nem lehet eltagadni.

„Ez az ember fölvette a saját feleségét a saját konyhájukban vagy nappalijukban. Az egész politikai karrierjét arra építi, hogy a saját családját tönkretette, a saját családját elárulta. Ő a poloska” – fogalmazott Menczer.

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint mindenki maga döntheti el, hogy Magyar Péter bűnei közül melyik a legsúlyosabb: a hazugság, a Tisza-adó, a Brüsszel-pártiság, az ukránpártiság vagy „a poloskaság”. „De hogy ki a poloska? Magyar Péter, jó napot kívánok” – mondta.

Menczer a videóban személyes példát is hozott, amikor arról beszélt, hogy ő minden nap hazamehet, megpuszilhatja a fiát és megcsókolhatja a feleségét, mert – szavai szerint – nem árulta el a családját.

 

