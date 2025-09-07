Rendkívüli

Meghalt a fiatal színésznő, Koós Boglárka

Menczer Tamás: Magyar Péter megint elszólta magát!

Teljes beismerés.

2025. 09. 07. 11:31
Hoppá, mit mondott Magyar Péter Kötcsére menet?! Egyetértek vele! Értjük a Tisza „szakértőit”. Pontosan értjük. De a Tisza-adót nem szeretjük – írta Menczer Tamás, aki legfrissebb videójában mutatta be Magyar Péter elszólását. A Tisza elnöke Kötcsére sétálva szólta el magát, amikor azt mondta:

ahogy ismeritek a szakértőinket is, mindig igyekeznek olyan nyelven beszélni, amit mi magyar emberek értünk és szeretünk is.

A kormánypártok kommunikációs igazgatója felidézte Tarr Zoltán alelnök ominózus szavait, amikor arról beszélt, „mi nem fogunk mindent elmondani, mert akkor megbukunk. választást kell nyerni és utána mindent lehet.”

De Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági szakemberének szavai is sokatmondóak, ő azt mondta, 

Teljesen egyetértek a Péterrel, hogy nem szabad részleteket, mert akkor, képzeljétek el, mennyire szétkapnának.

