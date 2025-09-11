Nemlétező mentelmi joga mögé akart bújni a DK-s képviselő

Nagy botrányt kavart a Demokratikus Koalíció egri vezetője, Balla Péter – aki a DK 2026. évi országgyűlési választásokon induló jelöltjének nevezi magát –, amikor a helyi, Rádi Pékség ellen indított kampányt. Szerintük a Rádi Pékség megkárosítja vásárlóit és dolgozóit. Bár a botrány után visszakoztak, azonban az ügy nem állt meg ennél a pontnál – közölte az Egriügyek. A portál megkereste az Egri Járásbíróságot, ahol megerősítették, hogy folyamatban van egy eljárás Balla Péter ellen. Az ügy rágalmazás vétsége miatt, magánvádas eljárásban folyik.

Fotó: Facebook

A portál a pékséget is kereste azzal kapcsolatban, hogy miért indították az eljárást. A cég rágalmazás vétsége miatt feljelentést tett a „DK Eger” elnevezésű facebook-csoportban megjelent közlemény miatt, amelyben a Rádi Pékség becsületének, jó hírnevének csorbítására alkalmas valótlan tényeket közöltek.

Az egri rendőrkapitányság nyomozása után Balla Péter DK-képviselő vált megalapozottan gyanúsíthatóvá a bűncselekmény elkövetésével.

A július harmadikán az Egri Járásbíróságon megtartott személyes meghallgatáson Balla Péter azt állította, hogy országgyűlési képviselőjelölt 2024. decembere óta, mentelmi jogára való hivatkozása után a tárgyalást elhalasztották.

A DK politikusának állítása azonban nem igaz.

Balla Péter országgyűlési képviselő-jelöltisége nyilvánvalóan valótlan, amelyet a portál megkeresésére a Nemzeti Választási Iroda is igazolt. Ezek után a bíróság írásban felhívta arra, hogy igazolja ezt a jogállását, de a küldeményt két alkalommal sem vette át.