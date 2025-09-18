Újra kellett éleszteni egy kislányt egy hevesi iskolában

Szerdán mentőhelikopter érkezett egy hevesi iskolába, miután egy 13 éves kislány rosszul lett futás közben. A diák összeesett és gyengülő életjeleket mutatott – írta meg a Heol.hu.

Sikeresen újraélesztettek egy 13 éves lányt Hevesen, az esethez mentőhelikoptert is riasztottak

Fotó: MTI/Katona Tibor

Esetkocsi és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre

A tanárok lélekjelenlétén múlt, hogy azonnal riasztották a mentőket, esetkocsi és mentőhelikopter is a helyszínre sietett – írta az Origo.hu. A gyermeket sikeres újraélesztést követően szállították kórházba – közölte Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa.

Legutóbb augusztusban történt hasonló incidens, ami tragédiával végződött: a 12 éves Fricsi Dóra rosszul lett egy kosárlabdaedzésen, majd sikerült újraéleszteni, és végül mentőhelikopterrel került kórházba. A szakszerű segítség ellenére azonban néhány nap múlva elhunyt a fiatal sportoló.