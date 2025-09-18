Rendkívüli

Mindig is a Fidesz vezethetett – vélekedett a Trumpnak dolgozó amerikai közvélemény-kutató

Országos Mentőszolgálatrosszul lettkislányesetkocsi13iskolábanhevesi iskolaévesmentőhelikopter

Újra kellett éleszteni egy kislányt egy hevesi iskolában

Szerdán egy diák rosszul lett futás közben egy hevesi iskolában. A 13 éves lányhoz mentőhelikoptert riasztottak, sikeres volt az újraélesztés.

Munkatársunktól
2025. 09. 18. 15:10
Marcali, 2023. december 18. Mentőhelikopter a mintegy 785 millió forintból megépült marcali légimentőbázison az átadás napján, 2023. december 18-án. MTI/Katona Tibor
illusztráció Fotó: MTI/Katona Tibor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szerdán mentőhelikopter érkezett egy hevesi iskolába, miután egy 13 éves kislány rosszul lett futás közben. A diák összeesett és gyengülő életjeleket mutatott – írta meg a Heol.hu.

Sikeresen újraélesztettek egy 13 éves lányt Hevesen, az esethez mentőhelikoptert is riasztottak
Sikeresen újraélesztettek egy 13 éves lányt Hevesen, az esethez mentőhelikoptert is riasztottak
Fotó: MTI/Katona Tibor

Esetkocsi és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre

A tanárok lélekjelenlétén múlt, hogy azonnal riasztották a mentőket, esetkocsi és mentőhelikopter is a helyszínre sietett – írta az Origo.hu. A gyermeket sikeres újraélesztést követően szállították kórházba – közölte Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa.

Legutóbb augusztusban történt hasonló incidens, ami tragédiával végződött: a 12 éves Fricsi Dóra rosszul lett egy kosárlabdaedzésen, majd sikerült újraéleszteni, és végül mentőhelikopterrel került kórházba. A szakszerű segítség ellenére azonban néhány nap múlva elhunyt a fiatal sportoló.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

Ő Péter. Miniszterelnök a Facebookon

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.