kerékpárbiciklikakas

Nem csak a tyúkok meg a kakasok kellettek a kunmadarasi jómadárnak

A szalonna, a kamera, és a mozgásérzékelős lámpa is megmozgatta a fantáziáját.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2025. 09. 03. 14:09
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Februárban 15 tyúkot vitt el egy udvarból, március elején ismét visszatért, és egy másik sértett 15 tyúkját és egy kakasát lopta el, emellett egy kamerát is leszerelt a ház faláról Kunmadaras jómadara – adta hírül a rendőrségi portál

A hó végén egy biciklit akart kitolni egy udvarból, de a sértett időben észrevette, és elinalt a tetthelyről. Ekkor fogták el és gyanúsítottként hallgatták ki, mégsem állt le a balhékkal. Júliusban egy magánházból 240 ezer forint értékben lopott, augusztusban először egy elektromos kerékpárt lovasított meg, egy másik helyről pénzt, a következőről szalonnát, fagyasztott húst, mozgásérzékelős lámpát, kamerákat és fűnyírót vitt magával.

Szeptember 2-án a rendőrök ismét elfogták, és többrendbeli lopással gyanúsították meg. A férfi többszörösen büntetett előéletű, ráadásul április óta bűnügyi felügyelet hatálya alatt állt, de ez sem rettentette el attól, hogy bűnözzön. Őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Népmese

Puzsér megkapta a magáét, Rákay Philip nem nézte tétlenül a legújabb aljasságát

Csépányi Balázs avatarja

Mocskos tempó…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu