Nem csak a tyúkok meg a kakasok kellettek a kunmadarasi jómadárnak

Februárban 15 tyúkot vitt el egy udvarból, március elején ismét visszatért, és egy másik sértett 15 tyúkját és egy kakasát lopta el, emellett egy kamerát is leszerelt a ház faláról Kunmadaras jómadara – adta hírül a rendőrségi portál.
A hó végén egy biciklit akart kitolni egy udvarból, de a sértett időben észrevette, és elinalt a tetthelyről. Ekkor fogták el és gyanúsítottként hallgatták ki, mégsem állt le a balhékkal. Júliusban egy magánházból 240 ezer forint értékben lopott, augusztusban először egy elektromos kerékpárt lovasított meg, egy másik helyről pénzt, a következőről szalonnát, fagyasztott húst, mozgásérzékelős lámpát, kamerákat és fűnyírót vitt magával.
Szeptember 2-án a rendőrök ismét elfogták, és többrendbeli lopással gyanúsították meg. A férfi többszörösen büntetett előéletű, ráadásul április óta bűnügyi felügyelet hatálya alatt állt, de ez sem rettentette el attól, hogy bűnözzön. Őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.
