Nem csak a tyúkok meg a kakasok kellettek a kunmadarasi jómadárnak

A hó végén egy biciklit akart kitolni egy udvarból, de a sértett időben észrevette, és elinalt a tetthelyről. Ekkor fogták el és gyanúsítottként hallgatták ki, mégsem állt le a balhékkal. Júliusban egy magánházból 240 ezer forint értékben lopott, augusztusban először egy elektromos kerékpárt lovasított meg, egy másik helyről pénzt, a következőről szalonnát, fagyasztott húst, mozgásérzékelős lámpát, kamerákat és fűnyírót vitt magával.