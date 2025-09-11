Császár AttilaNagy Attila TiborMagyar Péter

Nem várt helyről védték meg a jobboldali újságírókat

A kormánypártisággal korántsem vádolható Nagy Attila Tibor elemző szerint a Tisza Párt politikusai nem viselkednek helyénvalóan a kormánypárti újságírókkal.

2025. 09. 11.
Nagy Attila Tibor elemző a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorban reagált a Kötcsén történtekre, ahol a tiszások újságírókat vegzáltak.

Így nem viselkedünk újságíróval, még akkor sem, hogyha az adott újságírót a párt nem kedveli. Tény, hogy a Mandiner nagyon élesen szokta bírálni a Tiszát, gúnyolni szokta, ahogy a közmédia is rendkívül negatívan viszonyul a párthoz. Ezzel együtt is én jobban örülnék egy higgadtabb, békésebb hangnak, egy asszertívebb kommunikációnak. Egy igazán jó politikus valamennyire meg tudja találni a hangot még az ellenfelekkel is

– mondta. Mint ismert, akasztással fenyegették a közmédia stábját tiszás szimpatizánsok. Egész nap inzultálták és verbálisan zaklatták Császár Attila riportert és kollégáit. Az M1 stábját egy háromgyermekes édesanya vette védelmébe, akibe a Tisza-szimpatizánsok ezek után szintén belekötöttek. A csecsemőjét a karján tartó asszony elleni támadás miatt a rendőröknek kellett közbelépniük.

Bohár Dániel riporter is beszámolt az esetről, aki arra hívta el a figyelmet, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének személyi operatőre instruálta az akasztással fenyegetőző tiszásokat, akiket az sem zavart, hogy az agresszív jelenetsort három gyermeknek kellett végignéznie. Az egyik szimpatizáns ezenkívül azt is üvöltötte, hogy Orbán Viktor miniszterelnököt fel kell akasztani.

Szintén Nagy Attila Tibor nemrég egy tiszás utcafórumról osztotta meg a tapasztalatait. Elmondta, hogy Magyar Péter rendezvényén nem helyiek, hanem sokszor messziről érkezett tiszás aktivisták vannak. Emellett Magyar Péter stílusát is kritizálta, azt írta, 

Magyar Péter folyamatosan a kérdező szavába vágott, azzal vádolva, hogy összebeszélt a jelen lévő Futó Boglárka Hír tv-s munkatárssal. Nem ismerem a kérdező hölgyet, nem tudom, ismeri-e Futó Boglárkát, ott a helyszínen nem láttam őket összebeszélni. Nem volna szabad így bánni az emberekkel.

Borítókép: Nagy Attila Tibor (Forrás: YouTube/ÚTV)

