Nemzeti színekben ragyog az Art Geo Palota a Magyarország–Portugália mérkőzés miatt

A Magyarország–Portugália labdarúgó világbajnoki selejtező tiszteletére a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága nemzeti színekkel világítja ki a Puskás Aréna mellett álló Art Geo Palotát. A különleges szecessziós épület a magyar építészeti örökség kiemelkedő darabja, amely Lechner Ödön tervei alapján készült, és a tudományos hagyományt a művészettel ötvözi.

Ilyen lesz a palota (Fotó: Schwarczenberger-Ludvan Gyongyi)

A palota építése 1898 februárjában kezdődött, és 1899 októberére fejeződött be. Az épület Lechner Ödön egyik legérettebb munkája, nem csupán Budapest, hanem az egész ország szecessziós örökségének jelentős darabja. Ünnepélyes megnyitóján 1900. május 7-én több prominens személyiség, köztük Széll Kálmán miniszterelnök is részt vett. I. Ferenc József háromnegyed órát töltött az épületben 1900. május 29-én, ami királyi látogatásként szokatlanul hosszúnak számított.

A díszkivilágítás a mérkőzés napján 17 órától egészen éjfélig fog tartani, így a Stefánia úton az Aréna felé vonuló, valamint a mérkőzést követően a stadiont elhagyó szurkolók számára egyaránt látható lesz.