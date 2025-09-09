Rendkívüli

Megvolt a történelmi kézfogás Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo között

Puskás ArénaArt Geo Palotafoci

Nemzeti színekben ragyog az Art Geo Palota a Magyarország–Portugália mérkőzés miatt

Az Art Geo Palota díszkivilágítást kap a világbajnoki selejtező alkalmából.

Magyar Nemzet
2025. 09. 09. 18:50
Fotó: Róka László Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Magyarország–Portugália labdarúgó világbajnoki selejtező tiszteletére a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága nemzeti színekkel világítja ki a Puskás Aréna mellett álló Art Geo Palotát. A különleges szecessziós épület a magyar építészeti örökség kiemelkedő darabja, amely Lechner Ödön tervei alapján készült, és a tudományos hagyományt a művészettel ötvözi.

Ilyen lesz a palota (Fotó: Schwarczenberger-Ludvan Gyongyi)

A palota építése 1898 februárjában kezdődött, és 1899 októberére fejeződött be. Az épület Lechner Ödön egyik legérettebb munkája, nem csupán Budapest, hanem az egész ország szecessziós örökségének jelentős darabja. Ünnepélyes megnyitóján 1900. május 7-én több prominens személyiség, köztük Széll Kálmán miniszterelnök is részt vett. I. Ferenc József háromnegyed órát töltött az épületben 1900. május 29-én, ami királyi látogatásként szokatlanul hosszúnak számított.

A díszkivilágítás a mérkőzés napján 17 órától egészen éjfélig fog tartani, így a Stefánia úton az Aréna felé vonuló, valamint a mérkőzést követően a stadiont elhagyó szurkolók számára egyaránt látható lesz.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Elvonási tünet? Alkoholista focistával bővült Magyar Péter szégyenpadja

Csépányi Balázs avatarja

Váczi Zoli is megérkezett. Mi jöhet még?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.