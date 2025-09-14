HUN-REN Magyar Kutatási HálózatGulyás BalázsEgészséges Élet Szimpózium

Neves tudósok is részt vesznek a budapesti Egészséges Élet Szimpóziumon

Szeptember 17–19-én. zajlik a rendezvény.

Magyar Nemzet
2025. 09. 14. 18:06
Fotó: Bruzák Noémi Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A tudományterület legnevesebb képviselői is részt vesznek a Budapesten zajló Egészséges Élet Szimpóziumon – közölte a HUN-REN az MTI-vel. Azt írták, a szeptember 17–19. közötti nemzetközi tanácskozás a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat és a Szingapúri Nemzeti Egyetem (NUS) kiemelt jelentőségű rendezvénye, célja, hogy a legújabb tudományos felfedezésekkel és technológiai áttörésekkel elősegítse a hosszú, aktív és egészséges életet.

A közlemény idézi Gulyás Balázst, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat elnökét, aki úgy fogalmazott, a szimpóziumon 

a világ vezető kutatói, orvosai és döntéshozói közösen keresik a választ arra, hogyan lehet hosszú és egészséges életet élni.

A szimpóziumon az orvostudományi kutatások mellett olyan meghatározó témák is napirendre kerülnek, mint a méltóságteljes öregedés, az emberi képességek teljes kibontakoztatása, valamint a művészet és a hosszú élet kapcsolata – írták.


