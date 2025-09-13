Ruszin-SzenditábornokPintér Ferenc

Volt helyettese szerint Ruszin-Szendi nepotista szélhámos

Újabb botrányos állítások hangzottak el Ruszin-Szendi Romulusszal kapcsolatban. A honvédség volt vezérkari főnökéről egykori helyettese, Pintér Ferenc ezredes a Klikk TV-ben azt mondta: nepotista, erkölcstelen ember, aki tönkretette a tisztikart.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 12:37
Ruszin-Szendi Romulusz volt honvéd vezérkari főnök és a Tisza mostani szakpolitikusa Fotó: Hatlaczki Balázs
Pintér Ferenc szerint Ruszin-Szendi jelszava az volt, hogy „mindenki megvehető”. Úgy véli, a tábornok sorra a „csókosait” futtatta, baleseteket hallgatott el, és még az ejtőernyős vizsgálatokra is mást küldött maga helyett. Azzal vádolta, hogy ezzel teljesen demoralizálta a honvédséget – írja a Ripost.

Aztán még ennél is súlyosabb állítások hangzottak el. Volt helyettese szerint

Ruszin-Szendi mindenkit megpróbált lefizetni, mert szerinte „mindenkinek megvan a maga ára”.

Aki ellentmondott neki vagy kritikus véleményt fogalmazott meg, azt kicsinálta. Egykori helyettese szerint a „rendeltetésellenes joggyakorlás” volt rá jellemző a kezdetektől, ezt folytatta vezérkari főnökként is.

A luxusvilláért kizárólag ő egyedül a felelős, állította Pintér alezredes, Ruszin-Szendi volt helyettese.

Ezt ő találta ki magának, hogy ilyen helyen akar lakni. Ezt ő magának intézte megtévesztve a politikusokat.

 Arcpirítónak nevezte a kierőszakolt luxusvillát. Korábbi helyetteseként biztos benne, hogy a százmilliós költekezést ő maga intézte saját magának.

További részleteket a Ripost oldalán olvashat ide kattintva.


