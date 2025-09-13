Rétvári Bence: Magyar Péter egymás után ülteti kispadra az embereit

Rétvári Bence legújabb Facebook-posztjában úgy fogalmazott, hogy a Tisza Pártban „nem az a bűn, ha valaki a hazája ellen dolgozik, hanem az, ha kikotyogja a főnök mondatait”. A politikus szerint Kollár Kinga kórházfelújítások megakadályozásáról, Kulja András érvek nélküli szerepléséről, valamint Tarr Zoltán megszorításokat emlegető szavairól nem önálló megnyilvánulásként kell beszélni, hanem mind Magyar Péter utasításait ismételték.

Az államtitkár szerint Magyar Péter gyávaságát mutatja, hogy amikor egy-egy kijelentés botrányt kelt, nem vállalja fel, hanem embereit „ülteti a kispadra”.

A Tisza botrányos mondatai és a középosztályt lábon lövő tervei nem mellékszereplők elszólásai. Ezek Magyar Péter mondatai

– írta Rétvári.