Nyugodtan falatozott a konyhában a betörő, amikor rátalált a ház tulajdonosa + videó

Két évébe került.

Magyar Nemzet
2025. 09. 05. 19:20
Fotó: Csudai Sándor
– Betört a házba, berúgta az ajtót, most itt bóklászgat, de nem tudom egyszerre elkapni, meg magukkal beszélni – mondta a Pest vármegyei rendőrség közösségi oldalára feltöltött videóban egy férfi, aki 

betörőt talált a lakásában.

A rendőrök megnyugtatták, és mondták, hogy azonnal indulnak. Később kiderült, hogy a betörő annyira pofátlan volt, hogy nemcsak betört a váci házba, hanem a tulajdonos pólóját magára véve a konyhában eszegetett, amikor az ott lakó férfi hazaért. 

Mikor megpróbálta számon kérni a betolakodót, az egy késsel fenyegetőzni kezdett, majd elmenekült.

 A férfi ekkor hívta a rendőröket, akik néhány órán belül elfogták a betörőt. A 32 éves rabló gyorsított eljárásban két évet kapott.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Csudai Sándor)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Gong Tao nagykövet, Kínai Népköztársaság
idezojelekKína

A történelemből merítve építsük a jövőt és őrizzük a békét

Gong Tao nagykövet, Kínai Népköztársaság avatarja

Gong Tao, a Kínai Népköztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének írása.

