Nyugodtan falatozott a konyhában a betörő, amikor rátalált a ház tulajdonosa + videó

– Betört a házba, berúgta az ajtót, most itt bóklászgat, de nem tudom egyszerre elkapni, meg magukkal beszélni – mondta a Pest vármegyei rendőrség közösségi oldalára feltöltött videóban egy férfi, aki

betörőt talált a lakásában.

A rendőrök megnyugtatták, és mondták, hogy azonnal indulnak. Később kiderült, hogy a betörő annyira pofátlan volt, hogy nemcsak betört a váci házba, hanem a tulajdonos pólóját magára véve a konyhában eszegetett, amikor az ott lakó férfi hazaért.

Mikor megpróbálta számon kérni a betolakodót, az egy késsel fenyegetőzni kezdett, majd elmenekült.

A férfi ekkor hívta a rendőröket, akik néhány órán belül elfogták a betörőt. A 32 éves rabló gyorsított eljárásban két évet kapott.