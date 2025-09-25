öngyilkosságNapfény InterCityközlekedésrendőrvonattragédiabúcsúlevél

Tragédia a síneken: vonat elé feküdt egy családapa

Cegléden történt a megrázó tragédia, amikor egy rendőrként dolgozó férfi a sínekre fekve vetett véget életének. Az öngyilkos búcsúlevelet hagyott gyermekeinek.

Munkatársunktól
2025. 09. 25. 15:27
Fotó: Jászai Csaba
Kedden délelőtt Ceglédnél történt az a tragikus öngyilkosság, amely nemcsak a családot, hanem az egész közösséget megrázta. A férfi – aki rendőrként dolgozott – gépkocsijával hajtott a vasúti átjáróhoz, majd kiszállt, lefeküdt a sínekre és megvárta az érkező Napfény intercityt. A mozdonyvezető mindent megtett a szerencsétlenség elkerüléséért, ám a tragédiát nem tudta megakadályozni – derült ki a Borsonline.hu  tudósításából.

öngyilkosság,vonat,Napfény InterCity,
Előre kitervelt volt az öngyilkosság
Fotó: Pexels.com

Értetlenül állnak a ceglédiek az öngyilkosság előtt

A családapa gyermekeinek búcsúlevelet hagyott, amelyből egyértelműen kiderült elkeseredettsége. A szemtanúk és a környékbeliek döbbenten számoltak be a történtekről, sokan még most sem tudják feldolgozni a drámai eseményt.

A tragédia a vasúti közlekedésben is súlyos fennakadásokat okozott: órákig zárva volt a szakasz, a vonatok jelentős késéssel közlekedtek. 

A helyszínre érkező mentők már nem tudtak segíteni a férfin, halálát a helyszínen megállapították.

A múlt héten másik öngyilkosság is történt: Kiskunmajsán egy középkorú férfi akasztotta fel magát. Rokonai azonban nem tudták feldolgozni a tragédiát, és a kiérkező mentősökre és rendőrökre is rátámadtak.

