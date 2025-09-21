Rendőri erősítést kellett hívni egy öngyilkosság után + videó

Egy kiskunmajsai Rózsa utcai családi házhoz siettek a mentők szombaton délután, ahol egy férfi öngyilkosságot követett el – írta meg az Origo.

A rendőrök is megérkeztek az öngyilkosság helyszínére (Fotó: Pozsgai Ákos)

Az 53 éves férfi felakasztotta magát. Levágták a kötélről, és próbálták újraéleszteni, de nem sikerült. Rokonainál elszabadultak az indulatok.

Előbb a mentősökre, majd az odahívott rendőrökre is rátámadtak.

Az egyik rendőrautót is mindennel megdobálták, ami a kezük ügyébe került, autógumikkal és egyéb tárgyakkal is a szemtanúk szerint. Még valamiről beszámoltak az utcában élők. Az öngyilkosság napján dél körül kiabálást hallottak, az öngyilkos férfi üvöltött.

Erősítés érkezett az öngyilkosság helyszínére

A rendőrök jól ismerik a tragédiában érintett családot, és azt is tudják, hol laknak. A támadás után legalább kilenc rendőrautónyi egyenruhás érkezett az erősítést kérő kollégáikhoz. Kiskunhalasról, Harkakötönyből és Kiskunfélegyházáról is érkeztek rendőrök, akik állig felfegyverkezve, golyóálló mellényben léptek be a család házába. A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság bűnügyi technikusai is megkezdték a helyszíni szemlét. A holttestet elszállították, most vizsgálják a rendkívüli haláleset körülményeit.

Kolompár Orbán, a helyi cigány nemzetiségi önkormányzat elnöke a helyszínre sietett, és egyeztetett a rendőrökkel a kialakult helyzetről.

Kiderült, hogy korábban is öngyilkos akart már lenni az 53 éves férfi, de eddig még soha nem sikerült neki. Legutóbb a berendezési tárgyak gyulladtak meg körülötte, de ő túlélte.

Szeptember elején Koós Boglárka, a Budaörsi Latinovits Színház színésznője is úgy döntött, véget vet az életének. Őt sem sikerült megmenteni, hiába harcoltak érte az orvosok.