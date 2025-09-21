öngyilkosságRENDŐRÖK ELLENI TÁMADÁSmentősök elleni támadásCigány Nemzetiségi Önkormányzattámadáscsalád

Rendőri erősítést kellett hívni egy öngyilkosság után + videó

Szombaton kora délután Kiskunmajsán egy családi házban egy középkorú férfi felakasztotta magát. Rokonai nem tudták elfogadni, hogy öngyilkos lett, rátámadtak a mentősökre és a rendőrökre.

2025. 09. 21. 10:34
A rendőrségnek sikerült felszámolnia a bűnbandát.
Egy kiskunmajsai Rózsa utcai családi házhoz siettek a mentők szombaton délután, ahol egy férfi öngyilkosságot követett el – írta meg az Origo.

A rendőrök is megérkeztek az öngyilkosság helyszínére
A rendőrök is megérkeztek az öngyilkosság helyszínére (Fotó: Pozsgai Ákos)

Az 53 éves férfi felakasztotta magát. Levágták a kötélről, és próbálták újraéleszteni, de nem sikerült. Rokonainál elszabadultak az indulatok.

Előbb a mentősökre, majd az odahívott rendőrökre is rátámadtak.

Az egyik rendőrautót is mindennel megdobálták, ami a kezük ügyébe került, autógumikkal és egyéb tárgyakkal is a szemtanúk szerint. Még valamiről beszámoltak az utcában élők. Az öngyilkosság napján dél körül kiabálást hallottak, az öngyilkos férfi üvöltött.

 

Erősítés érkezett az öngyilkosság helyszínére

A rendőrök jól ismerik a tragédiában érintett családot, és azt is tudják, hol laknak. A támadás után legalább kilenc rendőrautónyi egyenruhás érkezett az erősítést kérő kollégáikhoz. Kiskunhalasról, Harkakötönyből és Kiskunfélegyházáról is érkeztek rendőrök, akik állig felfegyverkezve, golyóálló mellényben léptek be a család házába. A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság bűnügyi technikusai is megkezdték a helyszíni szemlét. A holttestet elszállították, most vizsgálják a rendkívüli haláleset körülményeit.

Kolompár Orbán, a helyi cigány nemzetiségi önkormányzat elnöke a helyszínre sietett, és egyeztetett a rendőrökkel a kialakult helyzetről.

Kiderült, hogy korábban is öngyilkos akart már lenni az 53 éves férfi, de eddig még soha nem sikerült neki. Legutóbb a berendezési tárgyak gyulladtak meg körülötte, de ő túlélte.

Szeptember elején Koós Boglárka, a Budaörsi Latinovits Színház színésznője is úgy döntött, véget vet az életének. Őt sem sikerült megmenteni, hiába harcoltak érte az orvosok.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelkielsősegély-számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0–24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels/Kindel Media)


Fontos híreink

