Orbán Balázs pár mondattal bohócot csinált Hadházy Ákosból

„Érdekes módon az a rész már nem került be a videóba, amikor arról kérdeztem képviselő urat, hogy mennyiben szolgálja a zuglói lakosokat a tevékenysége és hogy mit intézett el a zuglóiaknak az elmúlt három évben – mégiscsak ők választották meg. Erre nagy hallgatás és kézremegés volt a válasz. Nem csoda, hogy ki lett vágva” – írja egy Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Az általa posztolt felvételen az látható, ahogyan Hadházy Ákos provokatívan kérdezgeti őt álhírekről – vagy ahogy Orbán Balázs mondta: gumikacsákról – a parlamentben.

A baloldali 21 Kutatóközpont a Tisza Párt megbízásából végzett nyár eleji felmérése szerint csupán 18 százalék választaná újra Hadházy Ákost 2026-ban. Feltételezhetően ezért kezdett már a nyáron akciókba Hadházy Ákos, és ezt folytatja most is.

Borítókép: Orbán Balázs (Forrás: Facebook/Orbán Balázs)