Orbán Viktor elindult Abu-Dzabiba, fontos tárgyaláson vesz részt

Indul a villámlátogatás.

Magyar Nemzet
2025. 09. 11. 14:49
Orbán Viktor magyar miniszterelnök Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
„Irány Abu-Dzabi. Villám-munkalátogatás indul” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.

 

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

