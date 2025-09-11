Rendkívüli

Ügyészségi nyomozás indulhat Krúbi ellen

Orbán Viktor: Brüsszel és Von der Leyen háborúba vinné Európát

A miniszterelnök szerint eljött a változás ideje.

Magyar Nemzet
2025. 09. 11. 11:21
Orbán Viktor magyar miniszterelnök Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
„Tegnap minden kiderült. Brüsszel és Von der Leyen háborúba vinné Európát. Ursula már nem az Európai Bizottságot, hanem az Ukrajnai Bizottságot vezeti. Ukrajna fontos, nem Európa, nem mi. Ez elfogadhatatlan. Változás kell, eljött a távozás ideje Von der Leyen számára” – írta a Harcosok Klubjában közzétett üzenetében Orbán Viktor miniszterelnök. 

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén, a Polgári Pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában 2025. szeptember 7-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A miniszterelnök az indokolatlan áremelésekkel kapcsolatban kiemelte,

a kormányülésen beszámolót kértem a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalvánnyal kapcsolatban. A kézbesítés jól halad, október 15-ig mindenki megkapja az utalványt.

Orbán Viktor reagált Charlie Kirk meggyilkolására is, akit nagy patriótának nevezett. 

Agyonlőtték egy egyetemi előadás közben. Felfoghatatlan. Imáinkban és gondolatainkban amerikai barátainkkal vagyunk ezekben a sötét pillanatokban

– írta a miniszterelnök. Ezt követően Orbán bejelentette, hamarosan Abu Dzabiba megy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel, holnap pedig a Kossuth rádió műsorában lesz hallható. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

