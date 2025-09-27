Orbán ViktorDebrecenDigitális Polgári Kör

Orbán Viktor: Hajrá, cívisváros, hajrá, Debrecen, hajrá, DPK!

A miniszterelnök a Debreceni Digitális Polgári Kör tagjaival is találkozott a BMW-gyár hivatalos átadása után. Az eseményről egy fotóalbumot is megosztott közösségi oldalán a kormányfő.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 09. 27. 13:12
„Digitális Polgári Kör. Debrecenben is. Sokan vagyunk, és még többen leszünk. Hajrá, cívisváros, hajrá, Debrecen, hajrá, DPK!” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor.

Mint pénteken beszámoltunk róla, Orbán Viktor a BMW debreceni gyárának hivatalos átadásán mondott beszédet. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, aki Magyarországon beruház, az biztos lehet benne, hogy nem változnak meg egyik napról a másikra a szabályok. Nem sarcolják, hanem díjazzák a beruházást, és a magyarok nem fogják mások pénzét mások háborújára költeni, hanem a magyar gazdaságot fogják fejleszteni.

 


