Orbán Viktor: Hajrá, cívisváros, hajrá, Debrecen, hajrá, DPK!

„Digitális Polgári Kör. Debrecenben is. Sokan vagyunk, és még többen leszünk. Hajrá, cívisváros, hajrá, Debrecen, hajrá, DPK!” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor.

Mint pénteken beszámoltunk róla, Orbán Viktor a BMW debreceni gyárának hivatalos átadásán mondott beszédet. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, aki Magyarországon beruház, az biztos lehet benne, hogy nem változnak meg egyik napról a másikra a szabályok. Nem sarcolják, hanem díjazzák a beruházást, és a magyarok nem fogják mások pénzét mások háborújára költeni, hanem a magyar gazdaságot fogják fejleszteni.