Orbán Viktor: A magyarok nem költik mások pénzét mások háborújára + videó

Hivatalosan is átadták a BMW debreceni gyárát, amely több mint 820 milliárd forintos beruházással az elektromos autógyártás hazai központjává válik. Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott, amelyben közölte: mi nem sarcoljuk, hanem díjazzuk a beruházást. A cégeknek nem parancsolni kell, hanem velük együtt kell dolgozni.

Magyar Nemzet
2025. 09. 26. 12:01
– Amikor 1998-ben Helmut Kohl kancellárral megállapodtunk a német és a magyar ipar együttműködéséről, akkor valami ilyenre gondoltunk – fogalmazott Orbán Viktor Debrecenben a BMW-gyár átadásán. A miniszterelnök elmondta, hogy azt gondolták, lesznek elégedett németek, elégedett debreceniek, és közös büszkeség, amit a két ipar együttműködése okoz. Mint jelezte, fantasztikus és lenyűgöző a méret, valamint a minőség.

Elmondta, hogy a bajorok állnak hozzánk legközelebb, és a legvidámabbak a nagy germán világon belül. Emlékeztetett, hogy Szent István királyunk felesége is bajor volt. A régi magyarok azt írták a bajorokról, hogy szorgalmasak voltak, minden vagyonukat megszázszorozták.

Európa gyenge

A miniszterelnök kívánja, hogy egyre több magyar ember engedhesse meg magának, hogy BMW-je legyen. Szerinte gyors váltásokra, bátor manőverekre lenne szükség, mert megmérettetnek az országok, és az autógyártók is a jövőben. Mint mondta, nem mindegy, ki milyen választ ad a mostani helyzetre. Lesznek, akik talpon maradnak, és lesznek akik térdre esnek. Magyarország is komoly kérdéseket kap: akarnak-e termelni, tudnak-e a polgáraik dolgozni, milyen vezetőik lesznek. A kormányfő – mint fogalmazott – szomorú szívvel mondja: Európa gyenge. A Debrecenbe készülő BMW 15 százalékos hátránnyal indul a dél-karolinai BMW-vel szemben, így 15 százalékkal hatékonyabbnak kell lennünk. Szerinte a cégeknek nem parancsolni kell, hanem velük együtt kell megcsinálni, adót kell csökkenteni. Úgy vélekedett: itt ezt nem kell magyarázni, mert egymásnak adják a kilincset a német és a kínai mérnökök.

Nem sarcoljuk, hanem díjazzuk a beruházást

Azt mondta, aki Magyarországon beruház, az biztos lehet benne, hogy nem változnak meg egyik napról a másikra a szabályok. Nem sarcolják, hanem díjazzák a beruházást, és a magyarok nem fogják mások pénzét mások háborújára költeni, hanem a magyar gazdaságot fogják fejleszteni. Tájékoztatott: a BMW képzési centrumot is létrehozott, emellett logisztikai, és üzleti szolgáltatóközpont is készül a városban, amely így bekerült Európa zöldfővárosának versenyében a legjobb három közé. Mint fogalmazott, jön a debreceni reptér fejlesztése is. Konzervatív becsléssel is ezermilliárd forintnyi beruházás érkezett a térségbe.

Mint mondta, egyetlen más térség sem lépett ekkorát előre ilyen rövid idő alatt. Úgy véli, hogy lehet, az örök elégedetlenségben rejlik Debrecen sikerének a kulcsa. Orbán Viktor megjegyezte, hogy délután is tárgyalni fog Debrecen polgármesterével és nehéz órákra számít.

– Üdvözlöm a BMW-t Magyarországon – fogalmazott a kormányfő. Majd megjegyezte, hogy a BMW sikere a mi sikerünk, az újításuk a mi előnyünk, és a munkahelyeik a magyar családok biztonsága.

– Csináljanak minden eurócentből eurót. Induljon a közös utazás – zárta beszédét Orbán Viktor.

Mennyibe került a gyár?

Mint azt megírtuk, a gyár egy 400 hektáros területen épült fel, és évente mintegy 150 ezer autó előállítására lesz képes. 

A beruházás összértéke meghaladja a 820 milliárd forintot, és már most több mint ezer főt foglalkoztat.

A debreceni üzem futószalagjairól a BMW új Neue Klasse modelljei, köztük a teljesen elektromos iX3 utcai terepjárók fognak legurulni. Az autók összeszerelése és az alkatrészek jelentős részének gyártása is egy tető alatt fog zajlani, így a gigászi létesítményben az akkumulátormodulok mellett prés-, karosszéria- és fényezőüzemek is megtalálhatók.

A munkavállalók számára pedig korszerű étterem és egészségügyi központ is rendelkezésre áll.

 

Csúcstechnológiák a BMW debreceni gyárában

A német autógyártó számára kiemelten fontos a fenntarthatóság, ezért a gyár működéséhez szükséges energiát részben saját napelempark biztosítja. Az ötvenhektáros naperőművet az E.ON Hungária csoporttal közösen építik, és várhatóan 2025 novemberére készül el.

Ezzel a beruházással a BMW Magyarország legnagyobb fotovoltaikus rendszerét hozza létre.

A BMW debreceni gyárának átadása nemcsak a vállalat számára jelent mérföldkövet, hanem az egész magyar gazdaság számára is, hiszen a gyár működése szoros kapcsolatban áll a helyi és regionális gazdasággal. A ZF Chassis Modules Hungary Kft. debreceni gyára augusztusban kezdte meg a sorozatgyártást, és óránként 35 futóművet készít, amelyek közvetlenül a BMW összeszerelő-üzemébe kerülnek.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


