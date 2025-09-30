Rendkívüli

Szoboszlai negatív hős lett, a Liverpoolnak borzalmas estéje volt Isztambulban

Orbán Viktor: Isztambul ma legyen piros-fehér-zöld! + videó

A miniszterelnököt a kedd esti Galatasaray–Liverpool meccs esélyeiről kérdezték.

2025. 09. 30. 21:29
Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényére, a Polgári Piknikre érkezik a kötcsei Dobozy-kúriához 2025. szeptember 7-én Fotó: Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Orbán Viktor a közösségi oldalán árulta keddi, késő esti programját: a Galatasaray–Liverpool meccset nézi majd a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának második fordulójában.

Arra a kérdésre, hogy kinek drukkol a miniszterelnök azt válaszolta,

Sallai Rolandnak.

– Sallai az a Puskás Akadémia növendéke, úgyhogy az saját játékosnak számít – tette hozzá.

Orbán Viktor szerint a Liverpool nyeri majd meg a mérkőzést, erre tippel.

S hogy Szoboszlai Dominik védőt vagy középpályást fog játszani?

Lehet, hogy kapust. Már csak az nem volt. Szerintem ott is jó lenne

– mondta a kormányfő. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

 

