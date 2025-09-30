Orbán Viktor: Isztambul ma legyen piros-fehér-zöld! + videó

Orbán Viktor a közösségi oldalán árulta keddi, késő esti programját: a Galatasaray–Liverpool meccset nézi majd a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának második fordulójában.
Arra a kérdésre, hogy kinek drukkol a miniszterelnök azt válaszolta,
Sallai Rolandnak.
– Sallai az a Puskás Akadémia növendéke, úgyhogy az saját játékosnak számít – tette hozzá.
Orbán Viktor szerint a Liverpool nyeri majd meg a mérkőzést, erre tippel.
S hogy Szoboszlai Dominik védőt vagy középpályást fog játszani?
Lehet, hogy kapust. Már csak az nem volt. Szerintem ott is jó lenne
– mondta a kormányfő.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök