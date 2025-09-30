Rendkívüli

Így üvöltözött Magyar Péter, miután pert vesztett + videó

Orbán ViktortárgyalásDonald Trump

Orbán Viktor: Szuverén országok szuverén vezetői közt így megy ez

– Az amerikai elnök időnként meg szokott engem kérdezni mindenfajta ügyekről, és én is meg szoktam őt kérdezni mindenfajta ügyekről – mondta a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor a közösségi oldalán osztott meg egy videót.

Magyar Nemzet
2025. 09. 30. 18:06
Orbán Viktor és Donald Trump Fotó: ZOLTAN FISCHER Forrás: HUNGARIAN PRIME MINISTER'S OFFIC
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Megkérdezte, hogy miért veszünk Oroszországtól gázt meg olajat. Elmondtam neki. És mondta, hogy érti pont – fogalmazott Orbán Viktor azzal kapcsolatban, hogy nemrég telefonon beszélt az amerikai elnökkel. A miniszterelnök a Donald Trumppal folytatott beszélgetésről és az Egyesült Államokkal való kapcsolatról elmondta, 

– Mi nem vagyunk egymás alárendeltjei. Nem úgy van, hogy Washingtonban ideszólnak, és akkor mi csinálunk valamit vagy fordítva, hanem arról van szó, hogy van két szuverén állam, annak vannak szuverén vezetői, és ha van dolog, amiben érdekeltek vagyunk egymás ügyeiben, akkor azt megkérdezzük egymástól. Így az amerikai elnök időnként meg szokott engem kérdezni mindenfajta ügyekről, és én is meg szoktam őt kérdezni mindenfajta ügyekről, amik fontosak Magyarországon.

Orbán Viktor hozzátette, „azt, hogy az amerikaiak majd mit fognak dönteni a velem való beszélgetés után, én nem tudom, azt majd ő tudja. Azt meg majd én tudom, hogy a vele való beszélgetés után én mit fogok dönteni.” 

– Szuverén országok, szuverén vezetők. Nem vagyunk egymás szolgái, Magyarország nem szolganemzet

– emelte ki a miniszterelnök. 

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekRómai Magyar Akadémia

Nézd má'! Még egy lebukott seggnyaló!

Bayer Zsolt avatarja

Eddig leveleket írogattál a fideszes kormánytagoknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.