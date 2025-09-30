Orbán Viktor: Szuverén országok szuverén vezetői közt így megy ez

– Megkérdezte, hogy miért veszünk Oroszországtól gázt meg olajat. Elmondtam neki. És mondta, hogy érti pont – fogalmazott Orbán Viktor azzal kapcsolatban, hogy nemrég telefonon beszélt az amerikai elnökkel. A miniszterelnök a Donald Trumppal folytatott beszélgetésről és az Egyesült Államokkal való kapcsolatról elmondta,

– Mi nem vagyunk egymás alárendeltjei. Nem úgy van, hogy Washingtonban ideszólnak, és akkor mi csinálunk valamit vagy fordítva, hanem arról van szó, hogy van két szuverén állam, annak vannak szuverén vezetői, és ha van dolog, amiben érdekeltek vagyunk egymás ügyeiben, akkor azt megkérdezzük egymástól. Így az amerikai elnök időnként meg szokott engem kérdezni mindenfajta ügyekről, és én is meg szoktam őt kérdezni mindenfajta ügyekről, amik fontosak Magyarországon.

Orbán Viktor hozzátette, „azt, hogy az amerikaiak majd mit fognak dönteni a velem való beszélgetés után, én nem tudom, azt majd ő tudja. Azt meg majd én tudom, hogy a vele való beszélgetés után én mit fogok dönteni.”

– Szuverén országok, szuverén vezetők. Nem vagyunk egymás szolgái, Magyarország nem szolganemzet

– emelte ki a miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)