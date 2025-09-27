Donald Trumporosz gázDigitális Polgári KörOrbán Viktor

Orbán Viktor: Így került Trump a konyhámba

A debreceni digitális polgári kör találkozóján a miniszterelnök egy humorosan kezdődő történetet osztott meg arról, hogy milyen körülmények között beszélgetett Donald Trump amerikai elnökkel hazánk álláspontjáról az orosz gázzal és olajjal kapcsolatban.

A miniszterelnök a debreceni digitális polgári kör összejövetelén mesélt el egy történetet. Késő este, vacsorázás közben hívta fel telefonon Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke Orbán Viktort. Az elnök és a magyar kormányfő arról beszélgetett, hogy Magyarország leválik-e vagy nem az orosz gázról és olajról. 

Orbán Viktor humorosan megjegyezte, hogy természetesen helyesen képviselve a magyar nemzeti álláspontot, majd elfogyasztva a lecsót is, nyugodtan térhetett nyugovóra, mert kitartott Magyarország érdekei mellett. Mondandóját komolyra fordítva, elmondta, ilyen helyzetből sok lesz a következő időszakban. 

Az ellenfeleink mind Brüsszel zsoldjában állnak. Kivétel nélkül, mindegyiket ismerem. Zsarolhatók, meg vannak véve, fizetik őket. És ha ők kerülnek kormányra, fél éven belül mindent meg fognak csinálni, amire mi nemet mondtunk

– hangsúlyozta a miniszterelnök.

Korábban beszámoltunk róla, hogy a miniszterelnök a debreceni digitális polgári kör tagjaival is találkozott a BMW-gyár hivatalos átadása után. Az eseményről egy fotóalbumot is megosztott közösségi oldalán a kormányfő.

Borítókép: Orbán Viktor a debreceni digitális polgári kör találkozóján (Forrás: Facebook)


