Rendkívüli

Orbán Viktor: Most lesz, illetve van haddelhadd, itt súlyos dolgok és súlyos következmények várhatók + videó

Orbán ViktorSzent Mihályálhírcsalád

Orbán Viktor Szent Mihály napján a számadásról osztotta meg gondolatait

A miniszterelnök közösségi oldalán Szent Mihály napja alkalmából arra emlékeztetett, a kormány a magyar családok életének jobbá tételével foglalkozott nyáron, míg az ellenzék adóemelésekre készül, és az elmúlt évtizedek legsötétebb álhír-kampányába kezdett.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 09. 29. 8:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A miniszterelnök Facebook-bejegyzésében arról ír, hogy újra itt van Szent Mihály napja. A számadás és az elszámolás napja a mezőgazdaságban. Ideje elszámolni, ki mit végzett a nyáron a politikában. 

Orbán Viktor emlékeztett: 

Adómentes lett a CSED és a GYED, a háromgyermekes anyák szerdától nem fizetnek jövedelemadót (felkészülnek a kétgyermekes anyák), és padlógázzal dübörög Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programja. Mi ezzel foglalkoztunk. Azért, hogy a magyar családok életét jobbá tegyük.

„Ellenfeleink sem lazsáltak. Adóemelési terveikkel lebuktak vagy háromszor. Pisztollyal jártak gyűlésezni, ahol kígyót-békát köpködtek ránk. A szeretet jegyében, persze. Végül összehozták az elmúlt évtizedek legsötétebb álhír-kampányát. Ők ezzel foglalkoztak. Azért, hogy megszerezzék a hatalmat. Bármi áron” – tette hozzá a miniszterelnök. 

Nekik is el kell majd számolniuk. A magyar emberekkel jövő áprilisban. Nem lesz benne sok köszönet

 – zárta gondolatait Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Vida Ákos
idezojelekdiktatúra

Itt a Német Demokratúrás Köztársaság

Vida Ákos avatarja

Németországban a politikusok folyamatosan és szemrebbenés nélkül hazudnak a választóiknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.