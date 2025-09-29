Orbán Viktor Szent Mihály napján a számadásról osztotta meg gondolatait

A miniszterelnök Facebook-bejegyzésében arról ír, hogy újra itt van Szent Mihály napja. A számadás és az elszámolás napja a mezőgazdaságban. Ideje elszámolni, ki mit végzett a nyáron a politikában.

Orbán Viktor emlékeztett:

Adómentes lett a CSED és a GYED, a háromgyermekes anyák szerdától nem fizetnek jövedelemadót (felkészülnek a kétgyermekes anyák), és padlógázzal dübörög Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programja. Mi ezzel foglalkoztunk. Azért, hogy a magyar családok életét jobbá tegyük.

„Ellenfeleink sem lazsáltak. Adóemelési terveikkel lebuktak vagy háromszor. Pisztollyal jártak gyűlésezni, ahol kígyót-békát köpködtek ránk. A szeretet jegyében, persze. Végül összehozták az elmúlt évtizedek legsötétebb álhír-kampányát. Ők ezzel foglalkoztak. Azért, hogy megszerezzék a hatalmat. Bármi áron” – tette hozzá a miniszterelnök.

Nekik is el kell majd számolniuk. A magyar emberekkel jövő áprilisban. Nem lesz benne sok köszönet

– zárta gondolatait Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Facebook)