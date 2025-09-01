végrendelethagyatékönkormányzat

Itt vannak az öröklés buktatói: mire figyeljünk a szabályoknál?

Az öröklés menete sokak számára bizonytalan, idén pedig új szabályok is életbe léptek. Nem mindegy, van-e végrendelet, és az sem, hogy ki milyen vagyont örököl. A díjak és illetékek jelentős terhet jelenthetnek.

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 22:37
kalapács
illusztráció Forrás: Pexels
Itt az új szabályzat Amennyiben az örökhagyó nem hagyott végrendeletet, vagy az nem terjed ki a teljes hagyatékra, az elhunyt utolsó lakóhelye szerinti önkormányzat örökli a vagyont. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a családtagok nem minden esetben jutnak hozzá a teljes örökséghez, ha nem rendezték időben a jogi papírokat – írja a Teol.

Az öröklési illeték mértéke ingóságok esetében 18 százalék, ingatlannál 9 százalék. Kivételt jelentenek bizonyos esetek: például a nevelt gyermekek örökrésze 20 millió forintig illetékmentes, és egyes kulturális javakra sem vonatkozik a fizetési kötelezettség.

Miért fontos a végrendelet?

A szakértők szerint a legtöbb vita a hiányos vagy vitatható végrendeletekből származik. Írásba foglalt és jogilag érvényes dokumentum nélkül könnyen előfordulhat, hogy a vagyon nem az örökhagyó szándéka szerint kerül felosztásra.

