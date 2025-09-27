Budafok-Téténykastélykertnagytétényi rudnyánszkyépítészetiKarsay Ferenc

Ötmilliárdot szánnak a nagytétényi kastély megújítására

Megnyitották a nagytétényi Száraz–Rudnyánszky-kastély kertjét is a nagyközönség előtt a főváros XXII. kerületében. A közösségi tér minden második szombaton a helyiekkel egyeztetett rendezvények és szabadidős programok otthona lesz. Karsay Ferenc, Budafok-Tétény polgármestere és Kocsondi Márk helyi fideszes önkormányzati képviselő indítványozta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszternél, nyíljon meg újra a kastélykert, kerüljön vissza a budafok-tétényi családok kedvenc pihenőhelyei közé.

Haraszti Gyula
2025. 09. 27. 16:33
Fotó: Havran Zoltán
A Nagytétényi szüreti mulatság felvonulásával egy időben újra megnyitották a nagytétényi Száraz–Rudnyánszky-kastély kertjét is a nagyközönség előtt a főváros XXII. kerületében. A közösségi tér minden második szombaton a helyiekkel egyeztetett rendezvények és szabadidős programok otthona lesz. 

Nagytétényi Kastély A Nagytétényi Szüreti Mulatság felvonulásával megnyílt a Száraz-Rudnyánszky-kastély kertje.
Fotó: Havran Zoltán

Hamarosan felújíthatják magát a kastélyt is, erre ötmilliárd forintot irányoztak elő az államkasszából – derült ki a kastélykert megnyitása alkalmából tartott sajtótájékoztatón.

Ötmilliárd a beruházási tervben

Vincze Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára elmondta, hogy Karsay Ferenc, Budafok-Tétény polgármestere és Kocsondi Márk helyi fideszes önkormányzati képviselő indítványozta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszternél, nyíljon meg újra a kastélykert, kerüljön vissza a budafok-tétényi családok kedvenc pihenőhelyei közé. 

Hozzátette: egy hosszú folyamat eredménye ez, amely három évvel ezelőtt kezdődött, amikor a Magyar Nemzeti Múzeum megnyitotta a kastély hátsó oldalában a Campona Victrix nevű kiállítóhelyet. Ez pedig egy rendkívül népszerű régészeti tárlat, amelynek több mint tizenhétezer látogatója volt 2024-ben. 

– Ennek organikus folytatása a kastélykert megnyitása – figalmazott a helyettes államtitkár, aki azt is bejelentette, hogy 

Karsay Ferenc polgármester és Kocsondi Márk indítványára bekerült az állami építészeti beruházási tervbe a nagytétényi Száraz–Rudnyánszky-kastély épületének felújítása is egy ötmilliárd forintos keretösszeggel. 

Vincze Máté kiemelte, a hasonló felújításokban az ország nem áll rosszul, ha csak Budapestet nézzük, az elmúlt években megújult a Nemzeti Múzeum kertje vagy a Károlyi-kert is, illetve a Városliget, ahol számos jelentős építészeti értéket is képviselő múzeum is működik. Felhívta a figyelmet arra is, hogy most már a nagytétényi kastély kertjében is kéthetente programokkal várják a vendégeket a XXII. kerületi önkormányzat és a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ együttműködésével.  

Csodás környezet, barokk műemlékkel  

Karsay Ferenc, Budafok-Tétény polgármestere szerint azért is nagy öröm a kastélykert megnyitása, mert nagyon sokan nőttek fel itt, a helyi gyermekek egyik kedvenc játszóhelye is a helyszín. Mint elmondta, egy évezredek óta létező kulturális központ területén áll a kastély, ahol már az ókorban római katonai tábor volt. 

A kastély egy XVIII. századi, gyönyörű, barokk műemlék, amelyben hasonlóan értékes bútorgyűjteményt is megcsodálhattak korábban a látogatók. Az épület funkciói is bővíthetők, jól megközelíthető, miközben csodálatos, zöld környezetben található, így nagyon sok lehetőség van a kulturális, idegenforgalmi hasznosítására.

 – Őszintén remélem mind az ötvenötezer budafok-tétényi lakos nevében is, hogy hamarosan az épület folyosóit és termeit is megcsodálhatjuk és bejárhatjuk – mondta a polgármester.    

Múlt, jelen, jövő

Kocsondi Márk, Budafok-Tétény önkormányzati képviselője arról beszélt, hogy a kastély és a kertje olyan hely, ahol eszébe juthat mindenkinek a múlt, a jelen és a jövő is. Megjelennek itt a múlt örökségének emlékei, az ide látogatók a jelent képviselik, a gyermekek pedig, akiknek örökül szeretnék adni ezt a kincset, a jövőt jelképezik. 

A kastélykertbe minden második héten össze lehet majd gyűlni, a színes programok révén újabb találkozási ponttal gazdagadott a város. Olyan események lesznek a kertben, amelyek nemcsak egy szép, barokk örökséget ismertetnek meg az ide látogatókkal, hanem erősítik is a helyi közösséget is

 – fejtette ki a politikus.   

A kastély kertjébe tervezett eseménysorozat célja, hogy a programokon keresztül a résztvevők betekintést nyerhessenek Budafok-Tétény múltjába, jelenébe és kulturális értékeibe, miközben műhelyfoglalkozások, előadások, felolvasások és interaktív események révén közösen formálhatják a kerület jövőjét.

A tervek szerint a programok gerincét a helyi közösség adja, amelyhez a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ és a Petőfi Kulturális Ügynökség eseményei társulnak. Ilyen volt a szeptember 27-én megrendezett családi nap is, amely szervesen kapcsolódott a hagyományos, immár 28. alkalommal megrendezett Nagytétényi szüreti mulatsághoz. 

