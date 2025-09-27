Ötmilliárdot szánnak a nagytétényi kastély megújítására

A Nagytétényi szüreti mulatság felvonulásával egy időben újra megnyitották a nagytétényi Száraz–Rudnyánszky-kastély kertjét is a nagyközönség előtt a főváros XXII. kerületében. A közösségi tér minden második szombaton a helyiekkel egyeztetett rendezvények és szabadidős programok otthona lesz.

Fotó: Havran Zoltán

Hamarosan felújíthatják magát a kastélyt is, erre ötmilliárd forintot irányoztak elő az államkasszából – derült ki a kastélykert megnyitása alkalmából tartott sajtótájékoztatón.

Ötmilliárd a beruházási tervben

Vincze Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára elmondta, hogy Karsay Ferenc, Budafok-Tétény polgármestere és Kocsondi Márk helyi fideszes önkormányzati képviselő indítványozta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszternél, nyíljon meg újra a kastélykert, kerüljön vissza a budafok-tétényi családok kedvenc pihenőhelyei közé.

Hozzátette: egy hosszú folyamat eredménye ez, amely három évvel ezelőtt kezdődött, amikor a Magyar Nemzeti Múzeum megnyitotta a kastély hátsó oldalában a Campona Victrix nevű kiállítóhelyet. Ez pedig egy rendkívül népszerű régészeti tárlat, amelynek több mint tizenhétezer látogatója volt 2024-ben.

– Ennek organikus folytatása a kastélykert megnyitása – figalmazott a helyettes államtitkár, aki azt is bejelentette, hogy

Karsay Ferenc polgármester és Kocsondi Márk indítványára bekerült az állami építészeti beruházási tervbe a nagytétényi Száraz–Rudnyánszky-kastély épületének felújítása is egy ötmilliárd forintos keretösszeggel.

Vincze Máté kiemelte, a hasonló felújításokban az ország nem áll rosszul, ha csak Budapestet nézzük, az elmúlt években megújult a Nemzeti Múzeum kertje vagy a Károlyi-kert is, illetve a Városliget, ahol számos jelentős építészeti értéket is képviselő múzeum is működik. Felhívta a figyelmet arra is, hogy most már a nagytétényi kastély kertjében is kéthetente programokkal várják a vendégeket a XXII. kerületi önkormányzat és a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ együttműködésével.