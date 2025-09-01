Otthon Start Programhitelbankotthonteremtési program

Az Otthon start programmal erősödött a kormánypártok támogatottsága

Számos ponton bizonyítható és érzékelhető a szeptember elsején indult Otthon start program sikere – írta Deák Dániel. Az elemző kiemelte, a bankok is további kedvezményeket adnak az ügyfeleknek.

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 13:09
A magyarok előnyben részesítik a saját ingatlant, az Otthon Start is lényegében erre reflektál, de az sem mellékes, hogy alacsonyabb lehet a törlesztője, mint a lakbér Forrás: Kállai Márton Szabad Föld
Az elmúlt időszak egyik legnépszerűbb kormányzati intézkedése a ma induló Otthon start program, már most javult a lakosság gazdasági hangulata – írta Deák Dániel, aki közösségi oldalán öt pontban foglalta össze az új lakástámogatás előnyeit. Mint írta, míg Magyarországon 90 százalék felett van a saját lakásban élők aránya, addig például Ausztriában 54, Németországban 47 százalék. Mindez azt jelzi, hogy 

míg a nyugati országokban a lakásbérlés irányába mozdultak el, addig hazánkban továbbra is a saját tulajdonhoz ragaszkodnak az emberek.

Ennek megfelelően alakította ki a kormány az Otthon start programot. Az elemző szerint hatalmas segítséget jelent a program, melynek köszönhetően havonta több tízezer forintot takaríthatnak meg a hitelfelvevők, és nagyon sokan 

azt a pénzt, amit eddig albérletre fizettek ki másnak, innentől kezdve a saját tulajdonukra tudják fordítani.

Nem meglepő, hogy ez az elmúlt időszak egyik legnépszerűbb kormányzati programja, rengetegen érdeklődnek iránta. „Jó hír a gazdaságnak is, az Otthon start programmal két legyet ütött egy csapásra a kormány” – közölte Deák Dániel, aki szerint jelentős segítséget nyújt a saját lakásra vágyó magyaroknak, emellett pörgeti az építőipart és a magyar gazdaságot is. 

Mindez javítja az ország gazdasági kilátásait, ami ugyancsak jó az embereknek, hiszen ha magasabb a gazdasági növekedés, több a költségvetési bevétel, több forrás jut a közkiadásokra is.

Hangsúlyozta, jól mutatja a verseny nagyságát a bankok között, hogy sorra jelentetik meg erről szóló hirdetményeiket a hitelintézetek, ezek alapján pedig százezer forintos nagyságrendben nyújtanak kedvezményt a hitelfelvevőknek, és 

máris vannak olyan bankok (a Gránit és a CIB), amelyek 3 százalék alatti kamattal kínálják a hitelt. 

Mindez még a vártnál is nagyobb segítséget jelenthet az első lakásukat megvásárolni szándékozó magyaroknak.

„A program bejelentését követően augusztusban már javult a lakossági hangulat a Századvég felmérése szerint, aminek természetesen politikai hatása is van, így például több közvélemény-kutatás szerint is nőtt a kormányoldal támogatottsága” – vélekedett az elemző, aki szerint mindez azt jelzi, hogy a 

választók az ilyen és ehhez hasonló programokat a szavazatukkal is díjazzák. 

Így nem meglepő, hogy a tiszások vagy nem beszélnek róla, vagy támadják az intézkedést.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

