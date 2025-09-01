Az Otthon start programmal erősödött a kormánypártok támogatottsága

Az elmúlt időszak egyik legnépszerűbb kormányzati intézkedése a ma induló Otthon start program, már most javult a lakosság gazdasági hangulata – írta Deák Dániel, aki közösségi oldalán öt pontban foglalta össze az új lakástámogatás előnyeit. Mint írta, míg Magyarországon 90 százalék felett van a saját lakásban élők aránya, addig például Ausztriában 54, Németországban 47 százalék. Mindez azt jelzi, hogy

míg a nyugati országokban a lakásbérlés irányába mozdultak el, addig hazánkban továbbra is a saját tulajdonhoz ragaszkodnak az emberek.

Ennek megfelelően alakította ki a kormány az Otthon start programot. Az elemző szerint hatalmas segítséget jelent a program, melynek köszönhetően havonta több tízezer forintot takaríthatnak meg a hitelfelvevők, és nagyon sokan

azt a pénzt, amit eddig albérletre fizettek ki másnak, innentől kezdve a saját tulajdonukra tudják fordítani.

Nem meglepő, hogy ez az elmúlt időszak egyik legnépszerűbb kormányzati programja, rengetegen érdeklődnek iránta. „Jó hír a gazdaságnak is, az Otthon start programmal két legyet ütött egy csapásra a kormány” – közölte Deák Dániel, aki szerint jelentős segítséget nyújt a saját lakásra vágyó magyaroknak, emellett pörgeti az építőipart és a magyar gazdaságot is.

Mindez javítja az ország gazdasági kilátásait, ami ugyancsak jó az embereknek, hiszen ha magasabb a gazdasági növekedés, több a költségvetési bevétel, több forrás jut a közkiadásokra is.

Hangsúlyozta, jól mutatja a verseny nagyságát a bankok között, hogy sorra jelentetik meg erről szóló hirdetményeiket a hitelintézetek, ezek alapján pedig százezer forintos nagyságrendben nyújtanak kedvezményt a hitelfelvevőknek, és

máris vannak olyan bankok (a Gránit és a CIB), amelyek 3 százalék alatti kamattal kínálják a hitelt.

Mindez még a vártnál is nagyobb segítséget jelenthet az első lakásukat megvásárolni szándékozó magyaroknak.

„A program bejelentését követően augusztusban már javult a lakossági hangulat a Századvég felmérése szerint, aminek természetesen politikai hatása is van, így például több közvélemény-kutatás szerint is nőtt a kormányoldal támogatottsága” – vélekedett az elemző, aki szerint mindez azt jelzi, hogy a

választók az ilyen és ehhez hasonló programokat a szavazatukkal is díjazzák.

Így nem meglepő, hogy a tiszások vagy nem beszélnek róla, vagy támadják az intézkedést.