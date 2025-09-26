Rendkívüli

Fontos bejelentéseket tesz Orbán Viktor – Kövesse nálunk élőben!

  Tömegbe csapódik egy autó a pécsi Széchenyi téren – nemzetközi mentési bemutató lesz a városban
Tömegbe csapódik egy autó a pécsi Széchenyi téren – nemzetközi mentési bemutató lesz a városban

A pénteken és szombaton zajló Pécsi sürgősségi napok keretében magyar, osztrák, horvát, román, szerb szlovák és szlovén mentőegységek részvételével azt mutatják be, hogy miként történik hatékonyan és gyorsan egy ilyen szituációban a sérültek ellátása.

2025. 09. 26.
Egy elszabadult jármű tömegbe csapódását követő mentési munkálatokat gyakorolják egy rendkívüli nemzetközi mentési bemutató keretében szombat délelőtt Pécsen – tájékoztatta a Pécsi Tudományegyetem (PTE) az MTI-t.

Közleményükben azt írták, hogy a bemutató a pénteken és szombaton zajló Pécsi sürgősségi napok keretében, szombaton 10.45-től a pécsi Széchenyi téren zajlik majd magyar, osztrák, horvát, román, szerb szlovák és szlovén mentőegységek részvételével, amelynek tagjai a sérültek ellátását, a kárhely felszámolását gyakorolják.

Professional medical rescuer bending over a car accident victim lying on a stretcher
A sérülteket a Magyar Vöröskereszt imitátorai alakítják. Fotó: Ground Picture / Shutterstock

A PTE Egészségtudományi Kar Sürgősségi Ellátási, Egészségpedagógiai és Ápolástudományi Intézete által szervezett program során a baleseti szimuláció alaptörténete szerint egy férfi leparkol a gépjárművével a lejtős tér egy magasabb pontján, de mivel nem rögzíti a járművet, az elszabadul, és nagy sebességre gyorsulva belecsapódik a tér alsóbb részén tartózkodó külföldi turistacsoportba, több személyt elsodorva.

A nemzetközi mentőegységek azt mutatják be az érdeklődőknek a gyakorlat során, hogy miként történik hatékonyan és gyorsan egy ilyen szituációban a sérültek „kategorizálása”, ellátása, majd a kárhely felszámolása.

A sérülteket a Magyar Vöröskereszt imitátorai fogják alakítani, vagyis nem bábuk, hanem „hús-vér” emberek lesznek a szenvedést imitálók, még élethűbbé téve ezzel a szimulációs gyakorlatot – emelték ki a közleményben.

A pénteken és szombaton, több mint 300 regisztrált szakember részvételével zajló Pécsi sürgősségi napok keretében pénteken egy szimpózium során feltárják a határmenti országok mentési rendszereinek közös jellemzőit, és megosztják egymással a jó gyakorlataikat.

Szombaton a Széchenyi téren a szimulációs mentési bemutató mellett az érdeklődők megtekinthetik majd hét ország mentő-, baleseti helyszínelő és tűzoltó, valamint kutató-mentő gépjárműveit, továbbá a rendőrség szervezésében balesetprevenciós program is lesz – olvasható a PTE kommünikéjében.

Borítókép: 2025 februárjában Münchenben egy autó a tömegbe hajtott (Forrás: Michaela Stache/AFP)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

