Pikk Bayerrel és Ambrózyval – Szánthó Miklós : A nyugati nagyvárosoknak már kampó, a migráció ügyében egyszer lehet rosszul dönteni + videó

Nem a megszokott páros mond most véleményt a Pikk című podcastműsorunkban. A politikailag inkorrekt adásunkba egy különleges vendég érkezett, Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója, akivel a röszkei csatáról, a migrációról, a nyugati létről és a határ fogalmáról is beszélgetett Bayer Zsolt publicista és Ambrózy Áron, a Pestisrácok.hu munkatársa.

Bayer Zsolt visszaemlékezett a 10 évvel ezelőtti Röszkén történt csatára, amikor előre megszervezetten próbálták áttörni a határkerítést a migránsok.

Abban az időben indultak el osztrák családok, hogy kimentsék a „magyar diktatúra karmai közül” a menekülteket.

Feltette a kérdést, vajon most hogyan érzik magukat saját országukban ezek a családok? Mit mondanak most erre ezek az emberek?

Szánthó Miklós emlékezetében azok a videófelvételek jelentek meg, amikor liberálisokat kérdeznek meg az utcán, és

random interjúkban azt mondták, hogy persze, nagyon szeretik a migránsokat, be kell őket fogadni, és akkor a riporter oda visz magával egy migránst, hogy őt ma este el kellene szállásolni a megkérdezett házában éjszakára. Akkor jöttek a kellemetlen szituációk, hogy éppen nem ér rá, jegyet kell vennie a tömegközlekedésre vagy éppen a nagymamájához megy.

Majd komolyra fordította szót, véleménye szerint, ha körbenézünk Nyugat-Európán, nemcsak az elmúlt tíz éveben, hanem visszamenőleg 50-60 éve, amikor elindult az illegális bevándorlás, ott erre már rászoktak, szerinte a nyugati világ nagyvárosi részeinek már kampó. Szerinte az osztrák fővárosban élők is bevallanák ma, hogy nem volt jó a befogadás politikája részükről. Hozzátette, egy probléma van ezzel, mégpedig az, hogy a migráció ügyében egyszer lehet rosszul dönteni.

Véleménye szerint

ez az európai civilizációt ez romba dönti, mert bármilyen statisztikát nézünk, azt lehet látni, hogy a közbiztonság, a szociális helyzet az totálisan romlik a bevándorlás miatt, a terrorizmus az egekben van, az általa felidézett eseményeknél ezer fölött van a halálos áldozatok száma, a nyugati nagyvárosokban kétszer is meggondolják az emberek, hogy éjszaka kimenjenek az utcára, azt pedig hatványozottan, hogy a gyermeküket kiengedjék -e, mert fennáll annak a veszélye, hogy valamilyen erőszakos bűncselekmény történhet, Magyarországon ezzel szemben totál biztonság van

– tette hozzá. Mint fogalmazott, ha ma hazánkban van egy nemzetközi meccs, mindenki elindul metróval, és meg sem fordul a fejében, hogy bármi rossz történhet, Nyugaton viszont este nem mernek elindulni tömegközlekedéssel az emberek egy hasonló eseményre.