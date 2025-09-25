Kilopta a postaládákból a Tisza-adóról tájékoztató szórólapokat egy momentumos

„Hazaérvén észrevettem, hogy szemét került a ház postaládáiba. Cselekednem kellett, hiszen a szemétnek, mint tudjuk, a kukában a helye” – írta közösségi oldalán Szemző Áron, a Pest Vármegyei Közgyűlés képviselője, a Momentum helyi frakcióvezetője. Az ellenzéki politikus fotóval bizonyította „hősies” tettét, ezzel alátámasztva, hogy a Momentum is a Tisza Párt szekerét tolja, nem akarják, hogy a tájékoztató prospektus eljusson az emberekhez.

A szemétbe dobta a Tisza-adóról tájékoztató szórólapokat a momentumos képviselő (Forrás: Facebook)

Egyébként ezzel a tettével jogszabályt sértett, mert

más postaládájába nyúlni szabálysértésnek, birtokháborításnak minősül.

Nyilván a szórólap nem levél, de már annak a tulajdonát képezi, akié a postaláda. A levéltitok megsértéséről még Tuzson Bence igazságügyi miniszter beszélt hónapokkal ezelőtt. Mint mondta, a levéltitok megsértése elzárással is büntethető.

Szemző Áron momentumos képviselő (Forrás: Facebook)

– Nos, aki belenyúl más postaládájába, s onnan levelét kiveszi, bűncselekményt követ el – hívta fel a figyelmet a tárcavezető. Mint már megírtuk,

a balliberális aktivisták a csepeli postaládákból vitték el a Voks 2025 szavazólapjait.

Kubatov Gábor, a Fidesz alelnöke arra figyelmeztetett, hogy ez bűncselekmény, hiszen a konzultációs íveket tartalmazó borítékok eltulajdonítása személyes adattal való visszaélésnek minősül.