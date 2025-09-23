Pénzügyi és Közbeszerzési BizottságfőpolgármesterösszeférhetetlenségTisza-adóKarácsony Gergely főpolgármesterBaranyi Krisztina

Képviselők meghurcolásával tereli el a figyelmet a Tisza-adóról a főváros

A főpolgármester újabb szívességet tett a Tisza Pártnak, ezúttal képviselőket hurcolnak meg annak érdekében, hogy átmenetileg eltereljék a figyelmet a Magyar Péterék körül sokasodó botrányokról.

Gábor Márton
2025. 09. 23. 13:52
Fotó: MTI/Lakatos Péter
A Tisza-adóról és Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotrányáról igyekszik elterelni a figyelmet a fővárost vezető balliberális koalíció a képviselők meghurcolásával. A Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester vezette pénzügyi és közbeszerzési bizottság mai ülésén tett javaslatot arra vonatkozóan, hogy a Fővárosi Közgyűlés szüntesse meg a képviselők ellen indított összeférhetetlenségi eljárást.

Borítókép: A Tisza Párt fővárosi frakciója (Forrás: Facebook)

A képviselők összeférhetetlensége érdekes módon azok után merült fel Karácsony Gergelyben, hogy a Tisza Párt egyre kellemetlenebb helyzetbe került a Tisza-adó kapcsán. Egy, a fővárost alaposan ismerő forrásunk szerint pedig 

a főpolgármester egy szívességet tett a Tisza Pártnak azzal, hogy ideig-óráig megpróbálta elterelni a figyelmet a Magyar Péter emberei számára igen kellemetlen témákról.

Ezért cserébe pedig a Tisza Párt képviselői továbbra is támogatni fogják Karácsony Gergely előterjesztéseit a Fővárosi Közgyűlésben. 

Mint ismert, nemrég Karácsony Gergely összeférhetetlenségi eljárást kezdeményezett hat fővárosi képviselő és három külsős bizottsági tag ellen. Lapunk információi szerint Karácsony Gergely két indokot jelölt meg az összeférhetetlenségre. Egyrészt jogsértőnek tartja, hogy több fővárosi képviselő az Országgyűlés Hivatalának is dolgozik. Ilyen képviselő Gulyás Gergely Kristóf, Radics Béla, Szepesfalvy Anna, a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselői és Gál József, a Podmaniczky Mozgalom képviselője.

A másik összeférhetetlenségi ok pedig az, hogy több fővárosi képviselő, illetve bizottsági tag Budapest Főváros Kormányhivatalának (BFKH) is dolgozik. A képviselők közül Lehoczki Ádám, a külsős bizottsági tagok közül pedig Balog Géza és Garaczi Lilla dolgozik a BFKH-nak.

A Baranyi-féle bizottság javaslatot tett a Fővárosi Közgyűlésnek Biczók Péter tiszás külső bizottsági tag ügyében is. Figyelmeztetésben részesítette Biczókot, vagyis a testület belátta, valóban jogellenes cselekedetet követett el a tiszás politikusfióka. Biczók ugyanis a klímavédelmi, közlekedési és városfejlesztési bizottság tagjaként, a pozíciójából fakadó hivatalos e-mail-címéről népszerűsítette a tulajdonában álló gazdasági társaság szolgáltatását.

Amint arról már többször is beszámoltunk, Biczók 2025 júniusában kereste meg az önkormányzati vezetőket, és azt írta, hogy a cég szakmai tapasztalattal rendelkezik az iskolautcák tervezésében és a lakossági egyeztetések lebonyolításában.

 Egyúttal egyeztetést is kezdeményezett a témában. 

Ugyanakkor a Magyar Nemzet városházi forrásai szerint hamarosan hosszabb lehet az összeférhetetlenségi eljárás alá vont képviselők listája, a főpolgármester folytatva a leszámolását, újabb frakciók tagjait veheti górcső alá, így fenntartva a figyelemelterelést. 

Az összeférhetetlenségi eljárást a Baranyi Krisztina vezette pénzügyi és közbeszerzési bizottság folytatja le. A bizottságnak 30 napon belül kell határozatot hoznia, amiről majd a Fővárosi Közgyűlés dönt. Az ügyben kérdéseket intéztünk a fővárosi önkormányzat sajtóosztályának, illetve Baranyi Krisztina polgármesternek. A kérdéseinkre a főváros annyit közölt:

A főpolgármester törvényi kötelezettségének tesz eleget, amikor Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően a Fővárosi Közgyűlés pénzügyi és közbeszerzési bizottságához fordult egyes képviselők és külső bizottsági tagok összeférhetetlensége kapcsán. A bizottság az indítványt zárt ülésen tárgyalja, ezt követően tesz javaslatot a Fővárosi Közgyűlésnek. A folyamat lezárultáig, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések további információk megosztását nem teszik lehetővé.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester a Városháza dísztermében (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

