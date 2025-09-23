Képviselők meghurcolásával tereli el a figyelmet a Tisza-adóról a főváros

A Tisza-adóról és Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotrányáról igyekszik elterelni a figyelmet a fővárost vezető balliberális koalíció a képviselők meghurcolásával. A Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester vezette pénzügyi és közbeszerzési bizottság mai ülésén tett javaslatot arra vonatkozóan, hogy a Fővárosi Közgyűlés szüntesse meg a képviselők ellen indított összeférhetetlenségi eljárást.

Borítókép: A Tisza Párt fővárosi frakciója (Forrás: Facebook)

A képviselők összeférhetetlensége érdekes módon azok után merült fel Karácsony Gergelyben, hogy a Tisza Párt egyre kellemetlenebb helyzetbe került a Tisza-adó kapcsán. Egy, a fővárost alaposan ismerő forrásunk szerint pedig

a főpolgármester egy szívességet tett a Tisza Pártnak azzal, hogy ideig-óráig megpróbálta elterelni a figyelmet a Magyar Péter emberei számára igen kellemetlen témákról.

Ezért cserébe pedig a Tisza Párt képviselői továbbra is támogatni fogják Karácsony Gergely előterjesztéseit a Fővárosi Közgyűlésben.