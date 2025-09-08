Leszámolásba kezdett Karácsony Gergely

Nemrég Karácsony Gergely összeférhetetlenségi eljárást kezdeményezett hat fővárosi képviselő és három külsős bizottsági tag ellen. Lapunk információi szerint Karácsony Gergely két indokot jelölt meg az összeférhetetlenségre. Egyrészt jogsértőnek tartja, hogy több fővárosi képviselő az Országgyűlés Hivatalának is dolgozik. Ilyen képviselő Gulyás Gergely Kristóf, Radics Béla, Szepesfalvy Anna, a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselői és Gál József, a Podmaniczky Mozgalom képviselője.

A másik összeférhetetlenségi ok pedig az, hogy több fővárosi képviselő, illetve bizottsági tag Budapest Főváros Kormányhivatalának (BFKH) is dolgozik. A képviselők közül Lehoczki Ádám, a külsős bizottsági tagok közül pedig Balog Géza és Garaczi Lilla dolgozik a BFKH-nak.

Az egyik érintett külsős bizottsági tag értesüléseink szerint Biczók Péter, akit a Tisza Párt delegált. Az ő esetében nem összeférhetetlenségről van szó, hanem egy sokkal súlyosabbnak tűnő esetről. Biczók ugyanis a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság tagjaként, a pozíciójából fakadó hivatalos e-mail-címéről népszerűsítette a tulajdonában álló gazdasági társaság szolgáltatását.