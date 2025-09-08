Karácsony GergelyfőpolgármesterBiczók PéterFővárosi KözgyűlésGál József

Leszámolásba kezdett Karácsony Gergely

Hamarosan újabb képviselők ellen is összeférhetetlenségi eljárást kezdeményezhet Karácsony Gergely. Egyenlőre érthetetlen, miért pont most, a választási kampány előtt vette górcső alá a képviselőket.

Gábor Márton
2025. 09. 08. 15:59
Fotó: MTI/Illyés Tibor
Nemrég Karácsony Gergely összeférhetetlenségi eljárást kezdeményezett hat fővárosi képviselő és három külsős bizottsági tag ellen. Lapunk információi szerint Karácsony Gergely két indokot jelölt meg az összeférhetetlenségre. Egyrészt jogsértőnek tartja, hogy több fővárosi képviselő az Országgyűlés Hivatalának is dolgozik. Ilyen képviselő Gulyás Gergely Kristóf, Radics Béla, Szepesfalvy Anna, a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselői és Gál József, a Podmaniczky Mozgalom képviselője.

A másik összeférhetetlenségi ok pedig az, hogy több fővárosi képviselő, illetve bizottsági tag Budapest Főváros Kormányhivatalának (BFKH) is dolgozik. A képviselők közül Lehoczki Ádám, a külsős bizottsági tagok közül pedig Balog Géza és Garaczi Lilla dolgozik a BFKH-nak.

Az egyik érintett külsős bizottsági tag értesüléseink szerint Biczók Péter, akit a Tisza Párt delegált. Az ő esetében nem összeférhetetlenségről van szó, hanem egy sokkal súlyosabbnak tűnő esetről. Biczók ugyanis a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság tagjaként, a pozíciójából fakadó hivatalos e-mail-címéről népszerűsítette a tulajdonában álló gazdasági társaság szolgáltatását.

Amint arról már többször is beszámoltunk, Biczók 2025 júniusában kereste meg az önkormányzati vezetőket, és azt írta, hogy a cég szakmai tapasztalattal rendelkezik az iskolautcák tervezésében és a lakossági egyeztetések lebonyolításában.

 Egyúttal egyeztetést is kezdeményezett a témában. 

Ugyanakkor a Magyar Nemzet városházi forrásai szerint hamarosan hosszabb lehet az összeférhetetlenségi eljárás alá vont képviselők listája, a főpolgármester folytatva a leszámolását, újabb frakciók tagjait veheti górcső alá.

Az összeférhetetlenségi eljárást a Baranyi Krisztina vezette Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság folytatja le. A bizottságnak 30 napon belül kell határozatot hoznia, amiről majd a Fővárosi Közgyűlés dönt. Az ügyben kérdéseket intéztünk a fővárosi önkormányzat sajtóosztályának, illetve Baranyi Krisztina polgármesternek. A kérdéseinkre a főváros annyit közölt:

A főpolgármester törvényi kötelezettségének tesz eleget, amikor Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően a Fővárosi Közgyűlés Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságához fordult egyes képviselők és külső bizottsági tagok összeférhetetlensége kapcsán. A bizottság az indítványt zárt ülésen tárgyalja, ezt követően tesz javaslatot a Fővárosi Közgyűlésnek. A folyamat lezárultáig, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések további információk megosztását nem teszik lehetővé.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

